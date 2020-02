24.02.2020 h 17:08 commenti

Coronavirus, Biffoni e Rossi al consolato: "Fornisca i nomi di chi rientra". Il centrodestra: "Chiudere le scuole"

Anche oggi riunione in Comune per fare il punto sulle ordinanze e i decreti in vigore. Monitoraggio continuo e nessun caso. Allarme per false notizie e tentativi di truffa. L'opposizione chiede provvedimenti più incisivi

Al momento continuano a non risultare casi da Covid-19 sul territorio, ma il Comune di Prato continua a monitorare la situazione, mentre dall'opposizione arriva l'invito a prendere decisioni più incisive, come ad esempio la sospensione delle lezioni scolastiche. Intanto Rossi e Biffoni sollecitano il consolato cinese a fornire indicazioni sui cittadini che rientrano dalla Cina.

Questa mattina, 24 febbraio,il sindaco Biffoni, l'assessore al personale Benedetta Squittieri e l'assessore alla Cittadinanza Simone Mangani insieme con il direttore generale e tutti i dirigenti dei servizi hanno fatto il punto sulle ordinanze e i decreti in vigore per la gestione dell'emergenza nazionale Coronavirus. In particolare sono state ascoltate le indicazioni del responsabili servizio prevenzione e protezione, i suggerimenti dei servizi al pubblico e si è lavorato per essere pronti a recepire qualsiasi nuovo provvedimento il ministero della Salute renda necessario.

"Voglio ringraziare tutti gli uffici per la loro disponibilità e per la collaborazione anche nel dare informazioni ai cittadini - dichiara Biffoni -. E' fondamentale che si adottino atteggiamenti di prevenzione ma allo stesso tempo che da parte di tutti, e ripeto tutti, ci sia la massima serietà e senso di responsabilità".

RIENTRI DALLA CINA - Intanto incontro stamani tra Regione Toscana e consolato cinese sull’emergenza coronavirus. Due le richieste che la Regione pone alle autorità cinesi: l’elenco dei nominativi delle persone che devono ancora tornare e che sono prive di un alloggio adeguato per garantire la permanenza fiduciaria e l’esigenza che le stesse, in assenza di tali garanzie, dunque non tornino. L’elenco dei nominativi però ancora non è arrivato e sul secondo punto il consolato ancora non ha risposto. Così il presidente Rossi ha deciso di investire della questione il Governo; e una lettera, firmata anche da Matteo Biffoni sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, è già partita per Palazzo Chigi, per il ministro della Salute, per il ministro degli Affari esteri e per il commissario straordinario e capo della protezione civile Borrelli.

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa – scrivono Rossi e Biffoni – che circa 500 lavoratori cinesi e italo-cinesi a Prato e circa 200 a Firenze starebbero rientrando dalla Repubblica popolare cinese per riprendere la loro attività presso il distretto del pronto moda della Toscana centrale e che una parte degli imprenditori, per il tramite di un loro rappresentante, Xu Quilin, si sarebbero dichiarati indisponibili a provvedere, come di consueto, ai loro alloggi alle condizioni preesistenti, facendo così venir meno un domicilio certo”. In questo modo all’emergenza sanitaria se ne aggiungerebbe una sociale ed abitativa. In assenza di risposte dal consolato, la Toscana chiede così al Governo di attivarsi presso l’ambasciatore cinese a Roma e per esso la Repubblica popolare cinese.

TRUFFE E FAKE NEWS - L'Amministrazione raccomanda massima attenzione soprattutto alle truffe e alle notizie false ( - L'Amministrazione raccomanda massima attenzione soprattutto alle truffe e alle notizie false ( LEGGI ) che girano sui social. Ricordiamo che non vengono fatti tamponi a domicilio, che nessuno è autorizzato a visitare a casa o a fare verifiche domiciliari se non è stato chiamato. "Ci raccomandiamo a seguire le informazioni solo sui canali ufficiali, a non fidarsi dei messaggi via chat e di fake news, alcune delle quali stanno circolando già da stamani anche tra gli studenti aggiunge il sindaco -. Da parte nostra la linea è netta: chi crea e diffonde notizie false sarà denunciato".

LE OPPOSIZIONI - Disponibilità a collaborare ma anche richiesta di prendere decisioni più incisive arrivano dal centrodestra. “Secondo noi – si legge in una nota della Lista Spada - troppe decisioni sono state rinviate nel tempo, alcuni temi sono stati minimizzati, altri problemi sono stati trattati senza il necessario coraggio: ritenevamo fosse necessario assumere provvedimenti più tempestivi nei confronti di tutti coloro che tornavano a Prato da aree ove era elevato il tasso diffusione del coronavirus”.

Tra le richieste avanzate da Daniele Spada e Tommaso Cocci c'è “accogliere la richiesta avanzata responsabilmente da parte della comunità cinese presente sul nostro territorio, di poter trascorrere in sicurezza il periodo di quarantena per tutti coloro che abbiano fatto ritorno dalla Cina nelle ultime settimane. Riteniamo inoltre – si aggiunge -che sia da valutare seriamente l’eventualità di sospendere precauzionalmente l’attività scolastica fino al termine della settimana, sia per ragioni sanitarie, sie per evitare episodi come quello di stamani al Marconi che creano paure e sconcerto”.

La richiesta di chiusura delle scuole arriva anche dall'ex assessore Aldo Milone (Prato Libera e sicura): “Gli ultimi provvedimenti adottati da diverse Regioni circa la chiusura delle scuole per almeno una settimana – dice -, vanno nella giusta direzione anche per cercare di attenuare questo stato di tensione, ansia e paura che pervade lo stato d'animo dei genitori degli studenti. Mi chiedo cosa aspetti la Regione Toscana a fare altrettanto e perché il sindaco Biffoni non pone all'attenzione del presidente della Regione questo problema anche alla luce della presenza di una comunità studentesca cinese di enorme proporzione”.

LA REPLICA DEL PD - “Invece di diffondere ansia e paura, bisogna collaborare e essere uniti nella diffusione delle informazioni corrette. No allo sciacallaggio e alle soluzioni fai-da-te che alimentano un pericoloso tam tam” queste le parole del capogruppo del Partito Democratico Marco Sapia, in risposta all’opposizione. “Il sindaco e l’amministrazione stanno lavorando senza sosta e soprattutto a stretto contatto con la Regione e lo Stato: come in tutte le altre regioni vengono presi, ora dopo ora, i provvedimenti più adeguati alla situazione in evoluzione”.

“È decisamente fuori luogo giocare a chi la spara più grossa - prosegue il capogruppo - Il comune di Prato sta seguendo i protocolli come del resto è accaduto in tutta Italia, dove presidenti di Regione e sindaci si sono attenuti alle direttive del Ministero della salute. Non esiste un “caso Prato” - conclude - perciò pretendiamo un atteggiamento responsabile e collaborativo da parte dell’opposizione pratese”.