31.03.2020 h 12:04 commenti

Coronavirus, massima attenzione sulle Rsa. A Comeana già 5 decessi, a Casa Serena tamponi per tutti gli ospiti

La Regione ha varato un'ordinanza ad hoc e ordinato tamponi a tappeto per tutti gli ospiti. Per ora a Prato le criticità sono nelle due strutture ma viene monitorata attentamente la situazione di tutte le altre

Anche a Prato l'attenzione delle autorità sanitarie è al momento puntato sulle Rsa, che in tante parti d'Italia sono state veri e propri focolai di Covid-19, con tantissimi decessi. La situazione in città e in provincia, al momento, è critica in due strutture: la Rsa di Comeana, che conta già cinque vittime tra i suoi ospiti (l'ultima è la donna di 95 anni deceduta al Santo Stefano e residente a Campi Bisenzio), e la Rsa Casa Serena di Mezzana, dove dopo dopo i cinque casi di positività scoperti sabato, sono stati sottoposti a tampone tutti gli ospiti. Solo ieri sono stati 25 i tamponi eseguiti nella struttura e c'è attesa per i risultati che saranno comunicati a breve.

Proprio per mettere a punto una strategia ad hoc per le Rsa, la Regione ha varato di recente un'ordinanza che prevede una serie di misure da applicare. Il caso, a livello regionale, era esploso nella giornata di domenica quando in una struttura di Dicomano sono risultati positivi ben 41 tamponi e altri 17 in una Rsa di San Godenzo.

L'ordinanza prevede, nell'ipotesi in cui si riscontri un caso positivo di Covid-19 all'interno di una Rsa, Rsd o altra struttura socio-sanitaria, che l'ospite rilevato positivo, se sintomatico e la cui condizione clinica appare instabile, sia preso in carico dal servizio sanitario regionale. Se paucisintomatico, l'ospite positivo al Covid-19 potrà essere mantenuto in isolamento all'interno della stessa struttura, se possibile. Se le condizioni strutturali non lo consentono, dovrà essere collocato in una struttura socio-sanitaria appositamente dedicata, con livelli di assistenza infermieristica H24, supporto giornaliero di personale medico e garanzia di supporto di ossigeno, se necessario.

L'intera struttura, nel caso in cui non ci sia un'organizzazione in moduli, separabile per aree e percorsi Covid e non Covid, sarà sottoposta a quarantena, con attivazione di idonea sorveglianza sanitaria in stretta collaborazione con la Asl territorialmente competente.

Il personale che lavora nella struttura, a seguito di contatto stretto, continuerà a svolgere l'attività lavorativa, fermo restando la sospensione dell'attività stessa, nel caso di sintomatologia respiratoria o esito postivo per Covid-19. Qualora non insorga sintomatoloiga respiratoria o esito positivo per Covid-19, a conclusione della propria attività lavorativa giornaliera, il personale di cui sopra potrà scegliere una delle seguenti opzioni: rientro al proprio domicilio, evitando contatti con altre persone; pernottamento nella stessa struttura di lavoro, qualora possibile; alloggio nelle strutture alberghiere appositamente allestite dalle Asl.

Partiranno intanto già da oggi gli esami a tappeto per gli ospiti e gli operatori di Rsa, Rsd (Residenze per disabili) e strutture sociosanitarie. Preoccupato per i tanti casi di positività che si sono verificati in queste strutture, soprattutto in quelle delle Asl Toscana centro e nord ovest, il presidente Enrico Rossi ha deciso di far partire immediatamente lo screening di massa nelle residenze sanitarie, a cominciare dalle realtà maggiormente interessate.