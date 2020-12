21.12.2020 h 13:48 commenti

Coronavirus, mascherine e assembramenti: raffica di controlli. Chiusi due negozi

In sei giorni controllate più di mille persone e più di 450 esercizi commerciali. I numeri sono confortanti: meno di 20 le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina e due i titolari di negozi multati per non aver fatto rispettare il divieto di assembramento. Due negozi sottoposti a chiusura provvisoria per essere rimasti aperti al pubblico oltre l'orario consentito

Oltre mille persone e più di 450 esercizi commerciali sono stati controllati dalle forze dell'ordine in tutta la provincia di Prato nei sei giorni compresi tra il 14 e il 19 dicembre. Uno sforzo utile a contrastare il mancato rispetto delle limitazioni e delle norme imposte dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus. Su 1.011 persone controllate, sono 18 quelle sanzionate per il mancato uso della mascherina, mentre sono 2 sui 458 interessati dalle verifiche i titolari di negozi sanzionati per non aver evitato gli assembramenti o aver tollerato la presenza di clienti sprovvisti della mascherina. Due negozi sono invece stati chiusi provvisoriamente per essere rimasti aperti al pubblico oltre l'orario consentito: l'istruttoria delle due posizioni potrebbe concludersi con una chiusura prolungata, mentre è certa una pesantissima multa. I controlli compiuti da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale sono stati concordati con la prefettura che ha chiesto il massimo sforzo per evitare che vi siano comportamenti contrari alle disposizioni del Governo. Solo nelle giornate di venerdì e sabato – si tratta di un'estrapolazione dal dato generale – sono state 331 le persone fermate e identificate, 26 gli esercizi commerciali sottoposti alle verifiche necessarie a stabilire l'assoluto rispetto delle regole: in 48 ore sono state 7 le sanzioni per il mancato uso della mascherina. E risale a questi due giorni – venerdì e sabato – la chiusura provvisoria dei due esercizi che non hanno abbassato la saracinesca entro l'ora stabilita. A differenza di quanto accaduto in passato, nessuna denuncia per il mancato rispetto della quarantena imposto dall'autorità sanitaria.

Nei prossimi giorni i controlli proseguiranno e ci sarà un incremento durante le feste quando sarà istituita la zona rossa che prevede restrizioni agli spostamenti.



