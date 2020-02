25.02.2020 h 12:17 commenti

Coronavirus, le disposizioni dei vescovi toscani: acquasantiere vuote e niente scambio della pace

Anche nelle chiese arrivano i provvedimenti per affrontare al meglio l'emergenza sanitaria. Al momento scongiurata l'ipotesi del blocco delle funzioni ma devono essere adottate una serie di precauzioni

L'emergenza coronavirus arriva anche nelle chiese pratesi. La Diocesi, al pari delle altre della Toscana, preso atto degli orientamenti della presidenza della Conferenza episcopale italiana e sentite anche le autorità civili, ha disposto che nelle chiese vengano tenute vuote le acquasantiere; sia omesso il gesto dello scambio della pace nelle celebrazioni liturgiche; distribuita la comunione esclusivamente sulla mano e prese precauzioni durante le confessioni

"I sacerdoti - si legge in una nota dei vescovi toscani - spieghino ai fedeli che si tratta di doverose misure precauzionali, da attuare per il bene della società. Non si ritiene al momento di dover prendere altri provvedimenti che possano limitare la vita pastorale, raccomandando di seguire al riguardo quanto disposto dalle autorità civili per la vita sociale in genere".