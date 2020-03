02.03.2020 h 16:14 commenti

Coronavirus, le attività cinesi pronte a chiudere per una o due settimane dopo il passaparola su WeChat

In tanti, soprattutto ristoranti e Pronto Moda, metteranno i dipendenti in ferie forzate. Marco Wong: "L'idea sta raccogliendo sempre più consensi". Dietro la scelta la paura del contagio ma anche ragioni di natura economica

Le aziende cinesi di Prato sono pronte a chiudere le loro attività per almeno una settimana, forse per due, a causa dell'emergenza coronavirus. Dietro la decisione, c'è la paura del contagio ma anche ragioni di natura economica, visto che gli affari per alcune categorie, in primis quelle legate alla ristorazione, ma anche per i pronto Moda, sono fortemente rallentati.

La voce che sta girando da giorni sui social più usati dai cittadini cinesi, a partire da WeChat, trova conferma nelle parole del consigliere comunale Marco Wong: "In effetti - dice - se fino ad ora ci sono state chiusure da parte di singole attività, adesso sembra che la cosa diventi più generale. In tanti lamentano un forte calo nel lavoro con il rischio che le spese siano superiori alle entrate. C'è poi chi ha deciso di approfittare del blocco per compiere lavori di ristrutturazione. Non dimentichiamo, poi, che tante famiglie stanno facendo l'isolamento volontario dopo essere rientrate dalla Cina".

Insomma, una specie di serrata da parte di tante attività con i dipendenti messi in ferie forzate. Non è chiaro se ci sia stata una indicazione arrivata dall'alto oppure se si tratta di un movimento spontaneo. "Non so come sia nata questa cosa - dice Wong -, forse qualcuno ha lanciato l'idea che poi è stata condivisa dai più. Di sicuro non riguarda solo Prato e la nostra zona, ma è qualcosa di più ampio. Su WeChat se ne sta parlando molto e la maggioranza è concorde nel fare questa scelta".