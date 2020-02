"Non tornate a Prato fino a che non avete la certezza di stare bene". E' il messaggio che, attraverso le agenzie di viaggio, le 19 associazioni cinesi presenti in città inviano ai propri connazionali andati in Cina per il Capodanno. Una precauzione in più per evitare la diffusione del Coronavirus oltre la Muraglia e una forma di rispetto per la comunità pratese che li ospita. Un messaggio che riguarda dalle 400 alle 500 persone. Questa almeno era la stima che era stata fatta venerdì scorso dal Comune (LEGGI) La comunità cinese quindi, ha accantonato l'idea di una struttura ad hoc per la quarantena dei propri connazionali rientrati in città, a favore di un blocco delle partenze. "Non possiamo imporlo - spiega Xu Qiulin, presidente dell'associazione d'amicizia cinese - però è ciò che chiediamo attraverso le agenzie di viaggio. Restino altre due settimane a casa in Cina. Una volta sicuri di stare bene, tornino. E comunque chi è già tornato si è chiuso in casa in autoquarantena. Sappiamo che non è necessario, ma per noi è una precauzione in più. Siamo a disposizione delle autorità italiane per qualsiasi cosa riterranno necessario".