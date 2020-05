02.05.2020 h 21:13 commenti

Coronavirus, la testimonianza di un immunodepresso: "Ricordatevi che ci siamo anche noi"

L'intervento di Adolfo Martino nella diretta organizzata dalla Cgil in occasione del 1 maggio, da quando è stato trapiantato deve fare attenzione a non ammalarsi. La preoccupazione per la Fase 2 dove non c'è protezione per le persone fragili

Adolfo Martino fa parte degli “invisibili”, cioè degli immunodepressi che, apparentemente hanno una vita normale ma che in realtà, da sempre, devono prestare la massima attenzione all'ambiente che li circonda.

Martino è un sindacalista della Cgil, un lavoratore che, in occasione della festa del primo maggio, ha fatto il suo intervento ponendo l'attenzione sul tema della sicurezza durante la pandemia, da un'altra prospettiva: quello di un malato che per dirla con le sue parole" non l'ho scritta in fronte”. Martino ha subito un trapianto nel 2008 ma è malato dal 1996, così da dicembre 2019 non è più tornato a lavorare proprio per motivi di salute. Per lui, come per tante persone che si trovano nella sua condizione, ammalarsi di corona virus vorrebbe dire mettere a rischio la propria vita. “Vedendo le reazioni di chi da subito ha spinto per ripartire – ha commentato - è chiaro che queste persone si dimenticano di chi hanno intorno, quelle fragili, quelli come me. Conoscendo il tessuto pratese ci sono aziende dove c'è attenzione alla sicurezza, ma ce ne sono centinaia dove per tanti motivi non c' è nessuna attenzione. A loro dici : ricordatevi che ci siamo anche noi”.

Martino ha anche spezzato una lancia a favore della sanità pubblica: “Meno male che c'è anche se è stata massacrata, quelli che ora chiamano eroi sono stati maltrattati per anni e sono stati mandati allo sbaraglio.”





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus