08.04.2020 h 16:50 commenti

Coronavirus, la Regione segnala altri due decessi e un nuovo contagio nell'area pratese. Per l'Asl le nuove positività sono cinque

Una delle due vittime aveva 89 anni e abitava a Prato. Il numero delle morti passa a 23, quello dei positivi a 345. In Toscana i casi sono 6.379 e i decessi sono 392. Nelle ultime 24 ore fatti più di 4.300 tamponi

Altri due morti a Prato con il totale che sale a 23 e un altro contagio che, sommato ai precedenti, porta a 345 il numero dei casi di coronavirus. Così dice il bollettino della Regione diffuso oggi, mercoledì 8 aprile che, lo ricordiamo, viene trasmesso al Ministero della salute e al capo della Protezione civile Borrelli. Il quadro, però, è poi cambiato in serata con la lettura del bollettino della Asl Toscana centro: i report, infatti, non coincidono mai e ciò impedisce un'informazione corretta e puntuale. L'Asl conferma i due decessi ma fa salire a cinque il numero dei nuovi contagiati. Si tratta di due persone residenti a Carmiganno e di altre tre che abitano a Prato, Montemurlo e Poggio a Caiano. Solo per una di loro è stato necessario il ricovero in ospedale, mentre le altre sono in isolamento a casa.

Una delle due vittime è una donna di 89 anni il cui decesso era già stato comunicato ieri pomeriggio al sindaco Biffoni che riceve la comunicazione dalla Asl, la stessa Asl che non ne ha fatto menzione nel report diffuso poco dopo. Dell'altra vittima, invece, non si sa ancora niente: né se si tratti di una donna o di un uomo, né l'età, né il comune di residenza.

A livello regionale aumenta sia il numero dei contagiati che quello delle morti: 206 nuovi casi, 34 più di ieri, e 23 decessi, 4 in più. Il totale si attesa rispettivamente a 6.379 e a 392.

A scendere, sempre guardando il panorama toscano, sono i numeri dei ricoveri: ad oggi sono 1.066 quelli ordinari, 21 in meno in confronto a ieri, e 260 quelli nelle terapie intensive contro i precedenti 263. Per quanto riguarda le guarigioni il numero passa dalle 392 di ieri alle 430 di oggi.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.334 tamponi, un numero record che fa salire a 60.985 il totale di quelli fatti a partire dal primo febbraio. Uno sguardo anche all'isolamento domiciliare: 15.915 le persone in quarantena in tutta la Toscana, di queste sono 7.726 quelle che vivono nel territorio della Asl Toscana centro, vale a dire nelle province di Prato, Firenze e Pistoia.