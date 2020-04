05.04.2020 h 16:45 commenti

Coronavirus, la Regione: "A Prato solo sei nuovi casi e nessun decesso"

Il bollettino emesso nel pomeriggio contiene molte note positive anche a livello regionale dove continua a diminuire il numero di persone ricoverate sia nei reparti sia nelle terapie intensive

Sono appena 6 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Prato, secondo quanto comunicato dalla Regione nel bollettino emesso oggi domenica 5 aprile. Sei casi che fanno salire il conteggio della Regione a 338 positività. Anche oggi, come comunicato ieri, nessun decesso segnalato a Prato. Numeri che andranno poi confrontati con quelli che l'Asl dirama più tardi e che sono sempre discordanti rispetto a quelli della Regione (ieri, ad esempio, dieci casi in più e un decesso nel conteggio dell'Asl, mentre nel totale i casi segnalati dalla Regione sono molto più numerosi di quelli conteggiati dall'azienda sanitaria).

Tornando al bollettino regionale sono 175 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, e 18 i nuovi decessi. Rimane pressoché stazionario il trend dei nuovi casi positivi e dei decessi rispetto a ieri. Continua, invece a diminuire di 28 unità il numero dei ricoveri complessivi rispetto a ieri; nelle terapie intensive si registra una diminuzione di 10 unità.

E’ la prima volta che il numero totale (337) dei guariti (101 guarigioni virali e 236 pazienti clinicamente guariti) supera il numero complessivo dei decessi (325). Questi i 18 decessi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, che vanno ad aggiungersi ai 307 registrati fino a ieri, per un totale di 325 decessi dall’inizio dell’epidemia. Con l’indicazione di sesso, età, comune di domicilio: F. 98, Pontedera; F. 82, Pontedera; F. 61, Massa; M. 64, Seravezza; M. 68 Viareggio; M. 68, Licciana Nardi; M. 78, Pisa; F. 88, Pietrasanta; F. 91, Capannori; M. 79, Gallicano; F. 84, Livorno; M. 77 San Miniato; M. 92, Pistoia; M.81, Pistoia; M. 72 Pistoia; F. 82, Firenze; M. 64, Sesto Fiorentino; M. 92, Grosseto.

Per quanto riguarda i ricoveri, a oggi sono in totale 1387 (ieri erano 1.415), di cui 276 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, invece, sono stati fatti 3.120 tamponi.