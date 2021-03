11.03.2021 h 13:10 commenti

Coronavirus, la pandemia non concede tregua: a Prato 139 nuovi contagi e 4 morti

Sale a 14.365 il numero dei casi e a 343 quello delle vittime. In Toscana 1.302 positività e 20 morti in 24 ore. Crescono ancora i ricoveri

Dei 1.302 nuovi casi di coronavirus rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore, 139 sono riferibili alla provincia di Prato che conta anche 4 decessi sui 20 complessivamente registrati. Erano tutte ricoverate all'ospedale Santo Stefano le vittime pratesi: quattro uomini di 71, 88, 91 e 99 anni. E' quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione oggi, giovedì 11 marzo, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Nell'area pratese i contagi salgono a 14.365 e i decessi a 343, mentre a livello regionale i casi sono 169.047 e i morti 4.877. Il tasso di nuove positività rispetto ai tamponi analizzati, esclusi quelli di controllo, è al 10 per cento.

Sul fronte dei ricoveri non si allenta la pressione sugli ospedali con il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni è di 32 posti letto in più occupati: 1.280 i pazienti nei reparti Covid e 208 quelli in terapia intensiva. A Prato sono al completo l'area Covid dell'ospedale (127 letti), e il centro La Melagrana (42); al centro Pegaso 33 letti occupati su 34; solo 3, sui 20 disponibili, i letti liberi in terapia intensiva.

Nell'arco delle ultime 24 ore sono oltre 1.200 in più le persone in isolamento perché positive ma senza sintomi gravi o perché entrate in contatto con persone poi risultate affette dal virus. A fronte di 1.302 nuovi casi, sono state dichiarate 882 guarigioni.



