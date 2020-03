07.03.2020 h 11:06 commenti

Coronavirus, la Misericordia scrive al prefetto e ai sindaci: "Servizi a rischio"

Stessa lettera inviata al direttore sanitario dell'ospedale e al direttore dell'area emergenza-urgenza della Asl Toscana Centro. "Basta un volontario contagiato per svuotare l'associazione - spiega il direttore dell'associazione - occorre prepararsi all'eventualità". Ma c'è anche il il fatto che tanti volontari non se la sentono di rischiare. Malucchi (Cgil): "Affidabile solo il servizio pubblico, rivedere il sistema delle esternalizzazioni"

“Il coronavirus potrebbe mettere a rischio i servizi che la nostra associazione offre, un fatto che è giusto mettere in conto e rispetto al quale non si può far finta di niente”. E' questo, in estrema sintesi, il contenuto della lettera che il segretario della Misericordia, Andrea Gori, ha invitato in questi giorni al prefetto, ai sindaci dell'area pratese, al direttore sanitario dell'ospedale e al direttore dell'area emergenza-urgenza della Asl Toscana centro.

“La lettera vuole essere solo un messaggio precauzionale alle autorità – spiega Gori – ad oggi i nostri servizi non hanno subito alcuna modifica, vengono garantiti e svolti regolarmente ma è chiaro che nessuno dei nostri dipendenti e dei nostri volontari è immune dal potenziale contagio. Quando facciamo un intervento, non possiamo sapere con chi veniamo in contatto, con chi ci troviamo ad avere a che fare. Potrebbe capitare di soccorrere una persona affetta da coronavirus che però non sa di esserlo. Sto semplicemente dicendo che se una delle persone che fa servizio alla Misericordia viene contagiata e magari non presenta sintomi riconducibili al coronavirus, continua a frequentare i nostri ambiente e tutti i colleghi. E che succede se il caso emerge dopo una settimana? Succede che interviene la quarantena e si svuota l'associazione con la conseguenza di un rischio reale per la tenuta dei servizi”.

Non è – chiarisce Andrea Gori – un 'tirare indietro', ma una presa di coscienza di quello che potrebbe accadere e una forma di rispetto per quei volontari che non se la sentono di rischiare e potrebbero rinunciare a fare attività riducendo le energie che possiamo rendere disponibili. “Non facciamo solo servizi per il 118 – dice – ci occupiamo anche di molto altro e il sistema potrebbe andare in crisi. Di questa eventualità è giusto tenere conto ed è giusto cominciare a capire come affrontarla”.

Intanto la Misericordia ha messo in campo una procedura per garantire la sicurezza dei volontari e dei cittadini. Sono stati fatti incontri sul territorio per spiegare l'iter in caso di intervento per sospetto coronavirus. “Le indicazioni sulle corrette procedure da mettere in atto è in continua evoluzione – ha detto Cristian Gori, responsabile dei servizi – ogni giorno ci arrivano comunicazioni dalla Regione e dalle centrali operative sul da farsi”.

“Dobbiamo ringraziare i tantissimi confratelli e consorelle che hanno deciso di prestare servizio in un momento così delicato nel quale c'è bisogno della collaborazione di tutti – il commento del provveditore della Misericordia, Francesco Logli – i nostri volontari sono persone formate, animate da spirito caritatevole e consapevoli di quello che stanno facendo. Non possiamo che esserne fieri”.

Alla Misericordia replica Sandro Malucchi della Cgil: "Dispiace assistere al precipitare del professionista sanitaro pubblico nella più assoluta solitudine. Se anche la Misericordia dubita di riuscire a garantire i servizi del trasporto sociale e dell'emergenza per il venir meno, legittimo, della disponibilità dei propri volontari allora converrà riaprire la discussione sulla esternalizzazione al volontariato dei servizi sanitari poiché oggi abbiamo capito che il lavoratore sanitario pubblico continua a garantire il servizio alla comunità, la Misericordia invece no".

La Misericordia ha immediatamente ribattuto a Malucchi: "Nessuno ha annunciato la volontà di tirarsi indietro in un momento delicato e difficile come questo. Dispiace che il sijndacalista abbia voluto strumentalizzare le nostre legittime e ragionevoli preoccupazioni per l'evolversi dell'emergenza tirando in ballo l'affidamento del servizio di emergenza alle associazioni di volontariato. Una questione che non c'entra assolutamente nulla con la situazione che stiamo vivendo".









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus