04.04.2020

Coronavirus, la dolce solidarietà dell'Oasi dei golosi: donati cinque vassoi di paste ai vigili del fuoco

Un modo come un altro per esprimere vicinanza a chi lotta in prima linea in questo periodo di emergenza sanitaria: "E' il nostro contributo per dire che andrà tutto bene" hanno detto i titolari della pasticceria

Questa volta la solidarietà è dolce, anzi dolcissima. La pasticceria 'L'oasi dei golosi” ha voluto sottolineare nuovamente la sua vicinanza a quanti sono in prima linea per arginare l'emergenza coronavirus e ha donato 70 paste da colazione ai vigili del fuoco di Prato. Nella mattina di oggi, sabato 4 aprile, i vassoi con le paste sono stati consegnati al comando provinciale in via Paronese. “Un modo per dire che andrà tutto bene – hanno detto i titolari della pasticceria – è il nostro contributo a chi sta lavorando affinché questo momento di dolore finisca”. La pasticceria non si è mai fermata un giorno dall'inizio dell'emergenza organizzandosi con le consegne a domicilio.



Edizioni locali collegate: Prato

