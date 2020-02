04.02.2020 h 18:39 commenti

Coronavirus, la comunità cinese di Prato cerca un edificio per mettere in quarantena chi torna dalla Cina

La circostanza è emersa durante l'incontro in Comune tra dirigenti scolastici e il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro Renzo Berti. Il governo accoglie la richiesta del sindaco Biffoni di aumentare i controlli negli aeroporti estendendoli a tutti gli arrivi

In questi giorni la comunità cinese di Prato si è mobilitata per cercare un edificio da dedicare ai connazionali tornati dalla Cina che devono stare un paio di settimane in isolamento per accertare che non siano stati contagiati da Coronavirus durante la loro permanenza oltre La Muraglia. L'idea "choc", respinta dalle istituzioni locali, è stata pensata soprattutto per coloro che non hanno una casa dove passare la "quarantena", cosa non così rara per i cinesi che vivono a Prato.

Secondo quanto accertato da Notizie di Prato, la comunità cinese avrebbe chiesto anche la disponibilità di un albergo della zona ma il gestore avrebbe rifiutato. La circostanza è confermata dal responsabile del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro, Renzo Berti, ai margini dell'incontro che oggi pomeriggio, 4 febbraio, ha avuto in Comune a Prato con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.

Il segretario dell'associazione economica cinese in Italia 'Wencheng' Luigi Yu, spiega che sono tanti i cinesi rientrati negli ultimi giorni da Wenzhou: "Abbiamo cercato di chiedere alle istituzioni una mano per poter affittare un posto o degli appartamenti dove mettere insieme in quarantena le persone che sono tornate da lì - ha detto Yu, che vive e lavora a Prato - ma ci è stato spiegato che la comunità orientale non aveva l'autorizzazione per fare questo. Così ora le persone che sono tornate sono a casa e ci rimarranno per almeno 15 giorni".

Il Comune di Prato ci tiene a precisare che "non ha mai ricevuto la richiesta di immobili, case, alberghi o altro da destinare ai cittadini in arrivo dalla Cina. Tale richiesta tra l'altro non avrebbe alcun senso dal momento che le circolari ministeriali italiane non prevedono periodi di isolamento per chi già è rientrato né arrivi dalla Cina nelle prossime settimane. L'Amministrazione si interfaccia solo con le istituzioni competenti quali la Regione, la Prefettura e il Consolato".

Intanto da Roma arriva la notizia dell'estensione dei controlli con i termoscanner a tutti i voli, compresi quelli europei come aveva richiesto ieri il sindaco Matteo Biffoni al ministro della Salute Roberto Speranza. Sono esclusi i voli nazionali, in arrivo negli aeroporti italiani. Negli aeroporti senza la strumentazione, ha fatto sapere il commissario Borrelli, i controlli saranno effettuati da volontari medici e paramedici della Cri e di altre associazioni di Protezione Civile con i termometri a pistola.

La sensazione è che il provvedimento sia tardivo e che ormai chi doveva rientrare in città, abbia già provveduto. Difficile quantificare questa ondata, legata soprattutto al Capodanno cinese, perchè chi risiede stabilmente in Italia e ha passaporto cinese, non è sottoposto a visto quando fa rientro dalla Cina. Lo si deduce girando per il Macrolotto Zero, meno affollato del solito, e dalle assenze a scuola.

A proposito. Nella riunione a porte chiuse di oggi pomeriggio, Il dottor Berti ha cercato di fare chiarezza sui comportamenti preventivi da adottare e su come trattare rientri in classe dopo assenze prolungate soprattutto da parte degli alunni cinesi. L'invito è quello di rispettare la circolare ministeriale evitando psicosi e iniziative fai da te. "La malattia non si trasmette durante la fase di incubazione ma solo quando i sintomi sono manifesti per cui è sufficiente un costante monitoraggio e seguire le indicazioni del ministero".

In realtà, è emerso che sono gli stessi alunni cinesi, in caso di ritorni dai soggiorni in Cina, a decidere di restare a casa per qualche giorno. "Prendo questa scelta - spiega Stefano Pollini, dirigente del Gramsci Keynes - come forma di rispetto per gli altri. Un segno di civilità".