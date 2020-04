15.04.2020 h 08:57 commenti

Coronavirus, la Asl Toscana centro 'prenota' anche l'hotel Flora per i pazienti dimessi dall'ospedale

Dopo l'hotel San Marco anche il Flora apre le sue porte all'azienda sanitaria. Nelle camere saranno ospitate le persone che non possono fare il periodo di isolamento nella loro abitazione a causa della presenza di familiari e di spazi ristretti

Sale a 70 il numero delle stanze d'albergo destinate a pazienti affetti da coronavirus. All'hotel San Marco si è infatti aggiunto in queste ore l'hotel Flora, una delle strutture della provincia di Prato che, attraverso Federalberghi, aveva dichiarato alla Regione Toscana la disponibilità ad ospitare persone che, seppur dimesse dall'ospedale, devono continuare l'isolamento fino alla completa guarigione. La Asl Toscana centro ha inviato all'hotel Flora la comunicazione con la quale ha informato della scelta di trasformare anche questo albergo in 'all covid'. In pratica, le camere vengono messe a disposizione dell'azienda sanitaria per il ricovero dei pazienti che sono impossibilitati a fare l'isolamento presso il loro domicilio perché non sufficientemente attrezzato a garantire il distacco totale dai familiari conviventi.

L'accordo prevede che sia la Asl ad occuparsi della fornitura dei pasti e dei servizi di assistenza, come ad esempio il cambio della biancheria e delle lenzuola, e che nessuno possa entrare in contatto con i pazienti a parte le persone autorizzate. L'albergatore deve prevedere l'apertura della reception giorno e notte senza interruzioni in modo da garantire l'assistenza sanitaria in qualsiasi momento. Il costo della camera, a carico della Asl, è di circa 30 euro. Al termine dell'utilizzo, sarà la stessa azienda sanitaria a sostenere le spese per la sanificazione di tutta la struttura. Sul territorio provinciale restano ad oggi altre 480 stanze di albergo a disposizione dell'emergenza sanitaria.



Edizioni locali collegate: Prato

