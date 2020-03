07.03.2020 h 11:33 commenti

Coronavirus, a Vaiano l'Auser potenzia il servizio di consegna dei farmaci a domicilio

Un'attività gratuita per i soggetti più a rischio, presto anche nell'alta val di Bisenzio. Basta una telefonata per attivare i volontari de La Sartoria. La presidente Ottanelli "Un'occasione anche per fare un po' di compagnia a chi deve stare in casa"

In tempo di Coronavirus le persone anziane sono a rischio contagio e così La Sartoria di Vaiano insieme all'Auser Valdi Bisenzio, da ieri 6 marzo, ha potenziato il servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci"In questo momento di emergenza – ha sottolineato la presidente de La Sartoria Sandra Ottanelli – ci siamo resi conto che era un servizio importante, visto che molte persone anziane preferiscono non uscire e così ci siamo organizzati estendendolo anche ai pazienti con patologie gravi. E' anche un sistema per monitorare le persone anziane e per passare qualche momento in più con loro".

Per attivare la consegna basta contattare il numero 3703565393 e prendere accordi con gli operatori per ritirare la ricetta e per la successiva consegna. "Per ora – spiega Fiorella Magazzini presidente Auser Val di Bisenzio – l'attività riguarda solo il comune di Vaiano, ma a breve partirà anche in alta val di Bisenzio. Il sindaco di Vernio ha messo a disposizione un mezzo che ci permetterà di raggiungere anche le frazioni più disagiate, abitate soprattutto da anziani."

L'Auser continua anche le attività di trasporto e di servizio sociale anche se a ritmi decisimante ridotti. "Visto che alcuni servizi sono stati sospesi – precisa Ottanelli – abbiamo deciso di potenziare quello dei farmaci e della spesa a domicilio, che in questo momento sono la priorità".



