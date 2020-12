29.12.2020 h 15:17 commenti

Coronavirus, l'andamento nell'area pratese: ultime 24 ore senza decessi, 19 i nuovi contagi

Il numero dei casi sale a 10.335, quello delle vittime resta fermo a 246. A livello regionale, 271 nuovi casi e 15 morti. In calo i ricoveri: 18 pazienti in meno negli ospedali toscani, ma Prato è in controtendenza

Diciannove nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da coronavirus nell'area pratese: 17 a Prato e 2 a Montemurlo. Un numero che fa salire il totale dei casi, da inizio epidemia, a 10.335. E' tregua, invece, sui decessi: nessuna vittima da ieri e l'elenco dei morti resta fermo a 246. Questi i numeri del bollettino che la Regione ha diffuso oggi, martedì 29 dicembre, per fare il punto sull'andamento dell'infezione in Toscana dove i casi sono un centinaio in più di ieri – 271 contro 181- mentre i decessi sono la metà – 15 contro 29. Le vittime sono 8 uomini e 7 donne con un'età media di 83 anni. In Toscana il numero dei morti sale a 3.632, quello dei contagi a 119.236. 7.802 i tamponi eseguiti con una positività del 3,5 per cento; escludendo quelli di controllo, sono 2.606 le persone testate: di queste, il 10 per cento è risultata positiva.

Rispetto a ieri, quando si è assistito ad un appesantimento della situazione negli ospedali, arretra il numero dei ricoveri: sono 879 i pazienti ricoverati nei reparti Covid e 157 quelli ricoverati nelle terapie intensive; complessivamente, 18 in meno. In controtendenza Prato dove al Santo Stefano i pazienti affetti da coronavirus sono aumentati: 96 – 8 in più di ieri – nell'area Covid, e 8 – 3 in più – in terapia intensiva. Al vecchio ospedale ci sono 26 ricoverati, 35 al centro La Melagrana, 22 a Villa Fiorita e 3 al centro Pegaso.

Sul fronte delle guarigioni, altri passi in avanti: ad oggi sono più di 105.500 le persone che hanno superato l'infezione, di queste più di 500 solo nelle ultime 24 ore.

Prato, a livello regionale, continua ad essere la provincia con la più alta incidenza di contagi: se ne contano 4.010 ogni 100mila abitanti, contro la media toscana di 3.197 e la media italiana di 3.407.



