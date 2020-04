01.04.2020 h 17:48 commenti

Coronavirus ipotesi rimborso abbonamenti bus e treni. La Regione "Conservate la documentazione"

L'invito è rivolto a chi non ha potuto utilizzare il servizio a causa dei provvedimenti assunti dal Governo nella gestione dell’emergenza coronavirus. Intanto a Prato saranno acquistati i nuovi bus a basso impatto ambientale

Conservare l’abbonamento del mese di marzo, in attesa che vengano definite possibili misure compensative. Questa è l’indicazione che arriva dalla Regione Toscana a tutti gli abbonati del trasporto pubblico regionale su ferro o gomma.

“Stiamo lavorando da tempo con la conferenza delle Regioni – spiega l’assessore regionale al trasporto pubblico Vincenzo Ceccarelli – per ottenere dal Governo le risorse necessarie a definire una forma di compensazione, a vantaggio di quegli utenti che, dopo aver pagato l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico per il mese di marzo non hanno poi potuto utilizzare il servizio a causa dei provvedimenti assunti dal Governo nella gestione dell’emergenza Coronavirus".

Per tutti gli utenti che hanno, invece, regolarmente utilizzato l’abbonamento di marzo, la scadenza resta quella normale. Intanto Ceccarelli ha annunciato che a Prato sono stati destinati 8.461.797 euro per l’acquisto di nuovi bus attingendo alle risorse del decreto che assegna 16 milioni di euro per l’acquisto di nuovi bus a basso impatto ambientale. I fondi fanno capo al Piano nazionale strategico della mobilità sostenibile che per la prima volta finanzia direttamente i Comuni

“ Risorse importanti– spiega l’assessore - che saranno utilizzate allo scopo di svecchiare i parchi mezzi e promuovere il miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città per dare ai cittadini toscani un trasporto pubblico sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale e con mezzi rinnovati.”