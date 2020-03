05.03.2020 h 15:13 commenti

Coronavirus ipotesi dilazionamento della Tari per le imprese. Boom di assenze nelle aziende per le scuole chiuse

L'amministrazione comunale insieme ad Alia sta studiando il frazionamento del pagamento per aiutare gli imprenditori. Questa mattina si è registrato il 20% in meno della forza lavoro: genitori a casa per accudire i figli

L’amministrazione comunale sta pensando ad un dilazionamento del pagamento della Tari per fare fronte alla crisi economica causata dal diffondersi del coronavirus

“Stiamo lavorando insieme ad Alia- ha annunciato il sindaco Matteo Biffoni – per trovare una modalità che possa essere un segno tangibile per le aziende, lo scenario che si prospetta comunque è preoccupante, ora impatta sul turismo ma fra qualche mese vedremo gli effetti negativi anche sul manifatturiero.”

Intanto la chiusura delle scuole ha impattato anche sulle aziende pratesi, questa mattina 5 marzo, in alcune imprese si è raggiunto il 20% di assenze per motivi famigliari. “La situazione è preoccupante – spiega Francesco Marini presidente di confindustria Toscana Nord –, questa mattina in alcune imprese si è registrato un calo della forza lavoro, un problema che non riguarda solo l’attività produttiva ma anche gli stessi lavoratori che hanno dovuto chiedere ferie per accudire i figli. Stiamo cercando di capire se si possono attivare provvedimenti a tutela dei nostri dipendenti. Inoltre se dovessero entrare in quarantena perché sono venuti a contatto con persone infette, sarebbero costretti anche in questo caso a chiedere ferie”.

Preoccupazione anche da parte di Confartigianato che prospetta un blocco dell’attività produttiva per mancanza di approvvigionamenti. “Prevediamo nelle prossime settimane - spiega il segretario Marco Pieragnoli - che alcune nostre imprese tessili dovranno fermare la produzione, mentre abbiamo la sicurezza che il settore dei servizi è già in sofferenza: le educatrici dei nidi privati che sono chiusi devono prendere ferie, stiamo cercando di attivare il fondo Integrazione Salariale, ma non è facile”. Scenario apocalittico per il settore del turismo dove Rodolfo Tomada presidente Federalberhi Prato chiede un intervento sugli affitti. “La maggioranza delle nostre strutture, dove tra l’altro non è più possibile neanche fare il servizio bar, è in locazione e quindi in questo momento è un ulteriore costo in un trend che continua ad essere negativo anche per aprile”.

Preoccupazione anche da parte della Cgil soprattutto per la le modalità con cui a livello nazionale vengono diramate le informazioni: “Questa mattina – spiega il segretario generale Lorenzo Pancini – abbiamo dovuto rimandare indietro le persone in attesa di organizzare gli spazi all’interno delle sedi, inoltre procederemo soltanto per appuntamento e questo inevitabilmente allungherà i tempi di risposta.”





