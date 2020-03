08.03.2020 h 11:05 commenti

Coronavirus, in vigore le nuove regole: ecco cosa cambia. Messe, matrimoni e funerali sospesi

In ottemperanza con le decisioni del governo, chiusi i musei e i servizi bibliotecari, sospesi i matrimoni, rinviate le procedure concorsuali. Anche la Diocesi pratese ha sospeso le celebrazioni pubbliche delle cerimonie religiose, funerali compresi. A Bonistallo messa-social. I medici di famiglia protestano per il superlavoro

Stretta ulteriore agli appuntamenti pubblici e alle occasioni di aggregazione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Lo stop simbolicamente più significativo è quello alla celebrazione pubblica delle messe e dei funerali, ma sono state adottate misure che riguardano anche i locali e gli eventi.

Il Comune, sulla base del decreto, ha emanato le nuove disposizioni. In particolare saranno chiusi i musei e tutti i servizi bibliotecari, ma il personale della Lazzerini e delle sedi decentrate resterà a lavoro per la risistemazione interna. Sospesi i matrimoni che dovranno essere rinviati, così come slitteranno tutte le procedure concorsuali con date che verranno comunicate nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dalla legge.

In sintesi queste le disposizioni attualmente in vigore.

SERVIZI EDUCATIVI: lezioni sospese fino al 15 marzo incluso per nidi, scuole di ogni ordine e grado, università. Le scuole si stanno organizzando per la didattica a distanza con modalità decise dai singoli istituti.

CULTURA: fino al 3 aprile chiusi i teatri, i musei e biblioteche. Chiuso anche il Castello dell'Imperatore e tutti i luoghi della cultura. Chiusi i cinema.

SPORT: fino al 3 aprile sospensione delle attività sportive gestite dal Cgfs in palestre e piscine. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni agonistiche, così come gli allenamenti, rigorosamente a porte chiuse e nel rispetto delle prescrizioni del decreto. Gran parte delle associazioni e società sportive del territorio hanno comunque sospeso sia gli allenamenti sia le gare in accordo con le federazioni.

Il decreto prevede che "lo sport di base e le attività motorie in genere svolti all'aperto ovvero all'interno di lapestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

EVENTI: fino al 3 aprile sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura.

ATTIVITA' COMMERCIALI E PRIVATE: sono sospese le attività di pub, sale giochi, scuole di ballo, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati con sanzione della sospensione dell'attività in casi di violazione. Le altre attività potranno restare aperte ma solo se garantiranno il rispetto delle prescrizioni del decreto sul contenimento del virus Coronavirus, compreso l'ingresso contingentato delle persone.

MESSE E RITI RELIGIOSI: La Diocesi di Prato, in accordo con i vescovi della Conferenza Episcopalepale Toscana, attenendosi alle norme contenute nel decreto emanato questa notte dal Governo italiano, stabilisce la sospensione delle celebrazioni liturgiche e ogni altra funzione religiosa, ivi compresi i funerali in forma pubblica. La disposizione è stata attuata immediatamente. “Si chiede a sacerdoti e religiosi di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Governo e disposto di conseguenza dalla Diocesi di Prato.- si legge nel comunicato diffuso stamani, 8 marzo- Le chiese rimangono comunque aperte alla preghiera personale, con la richiesta di rispettare la distanza di sicurezza di un metro tra i singoli fedeli”. Domani saranno inviate dalla Curia diocesana ai sacerdoti le modalità per la celebrazione delle esequie in forma privata. Alle 18 il vescovo celebrerà una messa a porte chiuse trasmessa su tvprato. C’è chi, come don Cristiano D’Angelo della parrocchia di Bonistallo a Poggio a Caiano, si è organizzato per tempo e ha deciso di trasmettere la messa in diretta Facebook. Uno strumento, quello social, già sperimentato con successo nei giorni scorsi con la catechesi.

LA PROTESTA DEI MEDICI Sul fronte sanitario si registra la protesta del sindacato dei medici Italiani (Smi) contro la Regione per turni di lavoro massacranti senza alcuna concertazione e senza gli strumenti di prevenzione necessari: “Siamo in prima linea senza armi a contrastare questa emergenza peraltro sottovalutata dal potere politico. Nelle sedi istituzionali abbiamo detto che non è possibile lavorare 7 giorni su 7, che sono necessari subito i dispositivi di protezione adeguati e non dei surrogati e non comprovati rimedi. È finito il tempo di scherzare con la vita dei medici, perché chi curerà le persone se i medici si ammalano? Ci è stato risposto con la promessa che i sindacati sarebbero stati ascoltati nella predisposizione di comportamenti atti a ridurre i disagi per la popolazione. Ciò non è successo. Invece siamo stati oggetto di minacce tanto sciocche quanto inutili, e siamo stati precettati di fatto sottoposti ad un regime di lavoro forzato per 100 giorni , non ci consentono più nemmeno di essere in quarantena in caso di contagio perché siamo "sani"per legge. La medicina generale sa fare il proprio dovere senza minacce di ritorsione. Abbiamo dovuto diffidare le regioni per la mancata fornitura dei dispositivi di protezione. Avevamo anche chiesto un tavolo permanente organizzazioni sindacali-regione ma non abbiamo avuto risposta. Non possiamo più mantenere il silenzio per il rispetto nei confronti dei nostri pazienti. Saremo sempre al loro servizio perché abbiamo scelto di essere medici, ma la politica sappia che ci ricorderemo di come ci sta trattando”.

