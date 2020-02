25.02.2020 h 14:21 commenti

Coronavirus, in tribunale provvedimenti autonomi: giudice con guanti e amuchina in aula

Contro il virus ognuno si organizza come meglio crede al Palazzo di giustizia: nessuna disposizione per i dipendenti. La Cgil ha scritto per sollecitare misure idonee a prevenire rischi e per suggerire l'approvvigionamento e la distribuzione di mascherine ai lavoratori a diretto contatto con il pubblico

Almeno fino ad oggi, martedì 25 febbraio, al Palazzo di giustizia nessuna misura collettiva contro il coronavirus. Le uniche precauzioni che si vedono sono quelle dei cinesi (non tutti) che indossano la mascherina, dei disinfettanti sparsi qua e là sulle scrivanie, dei guanti che qualche giudice ha deciso di indossare come nel caso, per esempio, della dottoressa Daniela Migliorati che stamani si è presentata in aula con le mani coperte. Al momento non c'è altro, nessuna disposizione particolare. Niente protezione per la vigilanza privata che all'ingresso controlla gli utenti con il metal detector. Magari nelle prossime ore la situazione cambierà completamente e anche negli uffici della procura, del tribunale e nelle aree comuni saranno adottate precauzioni per i dipendenti.

Precauzioni che sono state sollecitate dal segretario generale Funzione pubblica Cgil Prato Sandro Malucchi che ieri ha inviato una lettera al presidente del tribunale, al procuratore, al prefetto, ai vertici dell'Ispettorato del lavoro, dell'Inail, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'Inps, per sollecitare “una specifica valutazione dei rischi sul lavoro in virtù della particolarità del'area pratese e in ragione del complesso momento determinato dall'ipotetica presenza di Coronavirus sul territorio”. Malucchi ha suggerito “l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per la sicurezza dei lavoratori esposti al pubblico oltre che garantire l'equa distanza di sicurezza dall'utenza e i vetri di protezione”. In più, nella lettera del segretario generale della Funzione pubblica, si parla anche di “necessario approvvigionamento e distribuzione di mascherine a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che agiscono in front office”.







