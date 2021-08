11.08.2021 h 14:20 commenti

Coronavirus, sale la curva delle positività: 45 a Prato, 774 in Toscana. Il 70 per cento dei ricoverati non è vaccinato

L'età media dei nuovi contagi è di 35 anni. Circa 15.600 i tamponi testati. Lieve calo del numero dei ricoveri che oggi sono 289 tra reparti Covid e terapie intensive. All'ospedale Santo Stefano su 27 pazienti ricoverati, 21 non si sono sottoposti alla vaccinazione. Possibile un aumento dei posti letto

Dei 774 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Toscana, sono 45 quelli riferibili alla provincia di Prato. Lo dice il bollettino diffuso dalla Regione oggi, mercoledì 11 agosto. I contagi, da inizio epidemia, salgono a 23.698 nell'area pratese e a 258.873 in Toscana dove oggi si registra anche un decesso, quello di una donna di 88 anni della provincia di Pistoia. 6.938 i morti, 605 dei quali nel pratese. Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di circa 15.600 tamponi il cui tasso di positività, esclusi i controlli, è all'11,4 per cento. 35 anni l'età media dei nuovi contagi.

Per la prima volta dopo diversi giorni, cala, seppur in misura molto lieve, il numero dei ricoveri: i pazienti negli ospedali toscani sono 289, 29 dei quali in terapia intensiva. Ieri, in tutto, 292. E intanto la Asl Toscana centro ha fatto il punto sui pazienti negli ospedali e nelle strutture del territorio che al momento contano 146 persone positive. Il 67 per cento non risulta vaccinato con una prevalenza negli under 50 (l'87 per cento). Il 12 per cento ha ricevuto solo la prima dose. A Prato si contano 27 ricoverati al Santo Stefano, 2 dei quali in terapia intensiva, e 12 al centro Pegaso.

L’Azienda sanitaria sta valutando la possibilità di un ulteriore incremento di posti letto nelle prossime settimane secondo l’andamento epidemiologico della malattia e il progressivo aumento nell’ultimo periodo dei casi positivi.

Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 349 per un totale che raggiunge quota 240.471.



