Coronavirus, in due settimane 21 aziende artigiane hanno già chiesto la cassa integrazione

In crescita il numero di ditte che hanno fatto ricorso al fondo di Solidarietà Bilaterale, soprattutto nel settore tessile, Giusti (Confartigianato): "Attenzione però a non ricorrere alla Fsba come è successo qualche giorno fa ai supermercati"

a.a.

Dall’inizio dell’anno ai primi di marzo, sono 79 le aziende artigiane, per un totale di 347 dipendenti coinvolti, che hanno fatto ricorso al fondo di Solidarietà Bilaterale artigiano, in pratica la cassa integrazione. Nello specifico a gennaio le imprese tessili sono 25 e rispettivamente una del settore metalmeccanico e grafico, per un totale di 110 dipendenti, 105 solo per il tessile. A febbraio (l’ultima commissione si è riunita il 18 del mese scorso) le 28 aziende coinvolte sono tutte tessile, mentre dalla metà del mese fino al 3 marzo hanno richiesto la Fsba altre 21 imprese tessili (93 i dipendenti interessati), 2 che operano nel comparto grafico per un totale di 6 persone e una del settore del legno dove lavorano 3 persone. Per un totale di 24 aziende.In media la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro è del 50% , in un biennio si possono richiedere fino a 100 giorni lavorativi, prassi a cui si aggiunge una misura straordinaria, legata agli effetti economici del Covid-19, che prevede l’utilizzo, sempre in un biennio di 20 settimane, provvedimento firmato dai sindacati e le associazioni di categoria lo scorso 28 febbraio. Questo potrebbe far aumentare ulteriormente le richieste visto che non è retroattivo.Nei primi mesi dell’anno in genere gli imprenditori ricorrono alla Fsba, ma i numeri del 2020 sono più che triplicati: nel 2019 ogni mese le imprese che facevano richiesta non superavano le 8 unità. Dati che vengono confermati anche a livello regionale dall’Ente bilaterale dell’Artigianato dove le domande sono almeno quadruplicate. “Mi sembra ancora troppo presto collegare questi dati agli effetti del Coronavirus – commenta Luca Giusti presidente di Confartigianato Imprese Prato – l’inizio dell’anno non è stato sicuramente dei più facili, indipendentemente dal propagarsi del virus che potrebbe però complicare la situazione, gli effetti si valuteranno fra qualche settimana. Attenzione però a non ricorrere alla Fsba come è successo qualche giorno fa ai supermercati: l’accaparramento a prescindere non va mai bene.” Se l’artigianato piange l’industria non ride: dopo le ferie di MilanoUnica e di Premiere Vision gli ordini stentano ad arrivare.