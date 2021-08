07.08.2021 h 14:43 commenti

Coronavirus, in calo la curva dei contagi nell’area pratese: 41 nelle ultime 24 ore

Sale a 23.558 il numero dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. 604 il numero di chi non ce l’ha fatta a superare l’infezione. In Toscana 714 nuove positività

In calo i nuovi casi Covid nella provincia di Prato: 41 nelle ultime 24 ore. Il dettaglio, comune per comune: 29 a Prato, 5 a Montemurlo, 3 a Cantagallo, 2 a Carmignano e altrettanti a Poggio a Caiano. Il,totale, da inizio epidemia, sale a quota 23.558. Non sono segnalati decessi il cui numero resta fermo a 604. È quanto comunica la Regione oggi, sabato 7 agosto. In Toscana 714 casi e un decesso, quello di una donna di 60 anni che abitava nel fiorentino. Il bilancio dei casi in tutta la regione passa a 256.431, quello dei decessi a 6.927. Il tasso di positività è al 9,6 per cento esclusi i tamponi di controllo; circa 19mila, tra molecolari e rapidi, i tamponi testati. Ulteriore aumento dei ricoveri che oggi sono 249, e cioè 20 in più nell’arco delle ultime 24 ore. Tra i 249 ricoverati sono 25 i pazienti in terapia intensiva. Questo il quadro pratese: al Santo Stefano, nel reparto Covid, 23 letti occupati su 26 disponibili, e 4 letti occupati su 10 in terapia intensiva. Al centro Pegaso, che conta 10 posti letto, registrato il tutto esaurito.

