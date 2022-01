05.01.2022 h 12:43 commenti

Coronavirus, in calo il numero dei contagi nell'area pratese: 1.280 nelle ultime 24 ore

Nessuno degli 11 morti in Toscana è pratese. A livello regionale sono stati accertati 16.597 casi a fronte di un minor numero di tamponi. Ancora in aumento i ricoveri: 54 in più per un totale di 961, 90 dei quali in terapia intensiva

Calo generalizzato dei nuovi contagi da coronavirus: scende il numero a livello regionale e provinciale. E' quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione oggi, mercoledì 5 gennaio, per fare il punto sull'andamento della pandemia. Dei 16.957 casi accertati in Toscana, sono 1.280 quelli riferiti all'area pratese. Una riduzione che va di pari passo con il minor numero di tamponi eseguiti e testati: circa 76mila contro i quasi 80mila di ieri. Sono 11 i decessi, nessuno dei quali a Prato. Le ultime vittime sono 7 donne e 4 uomini con un'età media di 74 anni.

Il numero dei morti, in Toscana, sale a 7.599, 672 dei quali a Prato. I contagi sono 445.737 a livello regionale e di questi sono 37.339 quelli registrati nella provincia di Prato.

Sul fronte dei ricoveri si assiste ad un ulteriore aumento: 54 i letti occupati in più negli ospedali toscani da pazienti Covid per un totale di 961, 90 dei quali in terapia intensiva. All'ospedale di Prato sono tutti occupati i 50 letti in area Covid mentre in terapia intensiva ne sono occupati 7 su 10; al centro Pegaso 24 letti occupati su 30 disponibili.

Quasi 180mila i toscani in isolamento perché positivi ma con sintomi lievi o asintomatici o perché entrati in contatto con persone contagiate.

La Toscana, intanto, scala la classifica nazionale della diffusione del Covid e passa dall'11esimo al nono posto per numerosità di casi con oltre 12mila casi ogni 100mila abitanti contro una media nazionale di poco superiore a 11mila. Prato, con gli oltre 14mila contagi ogni 100mila abitanti, è la città Toscana con il più alto tasso di positività.







