Coronavirus, impossibile garantire la sicurezza dei lavoratori: 23 aziende pratesi chiedono la cassa integrazione

A scartamento ridotto anche i laboratori alimentari di pasticceria e di panificazioni. La scelta di Mirko Fierli: chiudere l'attività, nonostante fossero garantite tutte le norme previste dal decreto per evitare lo spostamento delle persone

alessandra agrati

L'applicazione delle norme contenute nel Dcpm 11 per il rispetto delle distanze di sicurezza fra i lavoratori per contrastare il diffondersi del Coronavirus, sta creando problemi soprattutto alle imprese metalmeccaniche e a quelle dell'edilizia.Alla segreteria della Fiom e della Fillea Cgil sono già arrivate rispettivamente 15 e 8 domande di cassa integrazione, che sicuramente aumenteranno in seguito alla pubblicazione del decreto Salva Economia.“Per quanto riguarda il metalmeccanico – spiega il segretario– la metà delle richieste riguardano l'impossibilità del rispetto delle norme, l'altra per la mancanza di approvvigionamento. Nell'edilizia, visto che in questo periodo si lavora negli appartamenti, le richieste riguardano le norme di sicurezza che non possono essere garantite sia per gli spazi sia perchè si entra in contatto con altre persone che ad esempio abitano nei condomini”. Una situazione che viene monitorata di ora in ora. “Ad oggi non sono previsti scioperi – continua Testa - ma sono in stretto contatto con le Rsu. Le aziende sono preoccupante, noi di più per la salute dei dipendenti, va bene avere le fabbriche aperte, ma con le maestranze vive”.C'è anche chi, avendo la possibilità di tenere aperta l'attività, ha deciso, per senso civico, di chiudere il bandone. “Sono un'autofficina – spiegatitolare di assistenza Auto 90 – dove si possono rispettare le distanze di sicurezza, ma ho deciso di fermare l'attività per evitare che le persone continuino a circolare. Negli ultimi tempi i clienti non venivano per problemi urgenti, ma per interventi che comunque potevano essere rimandati. Da qui la decisione, anche nel rispetto dei miei tre dipendenti giovani, di fermare tutto. Restiamo a disposizione per le urgenze”.Nel settore alimentare, invece, si lavora anche scartamento ridotto: “Agli otto dipendenti – spiegatitolare del Laboratorio fratelli Ciolini – abbiamo dato ferie, lavorano solo i soci: la produzione delle paste è crollata e quella del pane è in flessione visto che riforniamo soprattutto piccoli alimentari della val di Bisenzio che in questi tempi stanno soffrendo. Probabilmente con gli spostamenti contingentati la gente preferisce andare al supermercato e fare una sola spesa”.Problemi anche nel settore della grande distribuzione dove mancano le protezioni, come guanti e mascherine e non sempre sono state montate le barriere di plexiglass davanti alle casse, a protezione dei lavoratori e dei clienti. La denuncia arriva dasegretario Filcams Cgil. “Ad alcuni supermercati è già stata inviata una lettera per adeguarsi alle norme del Dpcm 11 - spiega il sindacalista – se ciò non avvenisse denunceremo al prefetto. Capisco la difficoltà nel reperire le mascherine, ma in alcuni casi, non si vede il minimo sforzo nel cercare di mettersi in regola. Continuano a rimanere aperte le casse vicine, senza rispettare l'alternanza, dalle Rsu ci dicono che in alcuni punti vendita non vengono distribuite né le mascherine né i guanti”.Intanto continuano le richieste di chiarimenti da parte degli imprenditori alle associazioni di categoria. “Nel manifatturiero – spiegaresponsabile delle categorie per Confartigianato – buona parte delle aziende è riuscita a mantenere le distanze previste o ad attivare le protezioni richieste, ad altri abbiamo invece consigliato di chiudere l'attività. Essendo piccole realtà in alcuni casi i titolari hanno deciso di mettere in ferie il personale per lavorare da soli”. Tra le tante richieste che sono arrivate alle associazioni di categoria e all'assessorato alla produzione del Comune di Prato anche molte per capire se alcuni esercizi commerciali proprietari di più licenze, come ad esempio bar, tabaccheria ed alimentari potessero continuare a rimanere aperte o dovessero chiudere.Super lavoro anche per i tecnici di Confindustria. “In generale – spiegadirettore di Confidustria Toscana Nord sede di Prato – le linee produttive del tessile abbigliamento sono abbastanza lunghe da permettere il rispetto delle distanze, le aziende continuano a lavorare sempre nel rispetto della salute dei dipendenti, ma se si dovessero fermare sarebbe un tema di valenza nazionale in quanto si comprometterebbe l'intero mercato”.Intanto un appello al prefetto a vigilare a tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori e delle lavoratrici è stato fatto dai sindacati con una lettera firmata da. Nella lettera i tre esponenti sindacali evidenziano "quanto comunicatoci dai lavoratori e dalle lavoratrici che operano nelle aziende del territorio", per cui "risulterebbe che in alcune imprese le iniziative volte alla protezione degli addetti siano totalmente insufficienti o comunque non in grado di garantire i livelli di salute e sicurezza previsti dal decreto dell'11 marzo".