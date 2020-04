01.04.2020 h 17:43 commenti

Coronavirus, impennata dei contagi: 32 nuovi casi nella provincia di Prato

Il numero dei pazienti positivi sale a 290, quello dei decessi a 17 dopo la morte di un uomo di 80 anni. Nella rsa di Mezzana altri 8 anziani contagiati: il bilancio sale a 14 su 38 ospiti

Giornata record oggi, mercoledì primo aprile, per il numero di nuovi contagiati nella provincia di Prato. Sono 32 più di ieri i pazienti positivi al coronavirus con il bilancio che sale a 290. Il repentino incremento è da attribuire in parte agli otto anziani ricoverati nella rsa Casa Serena, a Mezzana, che sono stati sottoposti a tampone dopo la positività riscontrata su altri sei ospiti. A Casa Serena, che ospita 38 anziani, sale a 14 il numero di quelli che hanno contratto l'infezione.

All'elenco dei decessi, invece, c'è da aggiungere un'altra vittima: un uomo di 80 anni, di Prato. Sono 17 i morti dall'inizio dell'epidemia.

E' un bollettino di alti e bassi quello della Regione che, in tutta la Toscana, conta 259 nuovi casi – 63 più di ieri – e 9 decessi, 4 meno di ieri. Il numero dei contagi si assesta oggi a 4.867, quello delle morti a 253. La Regione spiega la crescita dei positivi con l'ulteriore aumento dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 3.410. In più, ha preso il via il programma che prevede esami a tappeto nelle rsa, diverse delle quali diventate veri e propri focolai.

Aumenta il numero delle persone guarite: 42, 5 più di ieri, quelle negative al tampone; 140, 39 più di ieri, quelle che, pur non manifestando più sintomi, sono ancora positive.

Negli ospedali toscani sono 1.417 i pazienti ricoverati, e di questi 297 sono in terapia intensiva. 6.618 le persone in isolamento nella Asl Toscana centro, circa 270 meno di ieri.



