01.04.2021 h 16:07 commenti

Coronavirus, il distretto tessile piange la scomparsa di Riccardo Querci, presidente di Cormatex

L'imprenditore aveva 74 anni. Dal 1978 guidava la storica azienda che produce macchinari e impianti per il settore tessile. "Persona capace e lungimirante": il ricordo degli industriali

In lutto il mondo del tessile per la scomparsa di Riccardo Querci, 74 anni, presidente di Cormatex, storica azienda che produce macchinari tessili e impianti, fondata nel 1938 e oggi gestita dalla terza generazione. Querci non ce l'ha fatta a superare il coronavirus a cui era risultato positivo recentemente. Riccardo Querci guidava Cormatex dal 1978 dopo essere subentrato a Guastino Guasti. Una carriera di successo che ha proiettato l'azienda verso i mercati esteri con l'ampliamento della rete di vendita. “Il distretto subisce una grave perdita – il commento della Cormatex – se ne va un imprenditore competente e lungimirante, capace di lasciare un segno profondo sia professionale che umano”.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

