27.02.2020 h 16:26 commenti

Coronavirus, il direttore dello Spallanzani elogia il metodo Prato e il comportamento della nostra comunità cinese

Giuseppe Ippolito, in prima linea nella lotta all'infezione, ha sottolineato davanti ai giornalisti della stampa estera il comportamento virtuoso che, al momento, ha fatto sì che non ci fossero contagi in città

Un elogio al metodo Prato e al comportamento della comunità cinese della nostra città arriva dal direttore sanitario dell'istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, uno dei centri di avanguardia in Italia e in prima linea nella lotta al coronavirus.

"La grande partecipazione della comunità cinese in tutta Italia è stata esemplare - ha detto il direttore Giuseppe Ippolito in occasione di una conferenza stampa sul coronavirus organizzata nella sede dell'Associazione Stampa Estera -. A Prato c'è una percentuale di cinesi assolutamente superiore, probabilmente c'è lo stesso numero di cinesi di Roma e Milano, ma concentrati in un'area limitata. Ma il meccanismo di isolamento e di autoisolamento e controllo domiciliare ha funzionato perfettamente".

"Prato già in precedenza, per altri casi di malattie tra i cinesi - ha proseguito Ippolito - aveva applicato questo protocollo, che ha funzionato. Ciò significa che il distanziamento sociale in questi casi funziona: nessun cinese di Prato, tra i pochissimi che hanno avuto sintomi respiratori, per ora e' risultato positivo al Coronavirus".