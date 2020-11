21.11.2020 h 15:35 commenti

Coronavirus, il bilancio delle ultime 24 ore nell'area pratese: 231 nuovi casi e 7 decessi

I numeri sono contenuti nel bollettino della Regione. In Toscana 1.892 positività e 44 morti. Sale di pochissimo il numero dei ricoveri, aumentano i guariti, diminuiscono le persone in isolamento

Duecentotrentuno nuovi contagi, 167 dei quali a Prato e una quarantina tra Vaiano e Montemurlo, e sette decessi: 6 uomini di età compresa tra i 61 e i 93 anni, e una donna di 91 deceduta alla rsa Villa Niccolini. Sono i numeri riferiti all'area pratese contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, sabato 21 novembre, per aggiornare sull'andamento dell'infezione da coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore. Il numero dei casi nella provincia di Prato, da inizio epidemia, sale a 8.190, mentre quello delle vittime sale a 132, 13 solo tra ieri e oggi. In tutta la Toscana i nuovi casi sono 1.892 che portano il totale a 92.776. Poco più di 18.500 i tamponi eseguiti a cui se ne aggiungono 4.500 rapidi.

Pesante il bilancio dei decessi: 44. Le vittime sono 26 uomini e 18 donne, età media 82 anni. Prato, insieme a Firenze e a Pisa, è la provincia che, nell'arco delle ultime ore, ha fatto registrare il numero più alto di persone che non ce l'hanno fatta a sconfiggere l'infezione.

Una notizia confortante arriva dagli ospedali che, rispetto a ieri, contano 7 ricoveri in più: un numero contenuto in confronto all'andamento dei giorni passati. Ad oggi sono 1.798 i pazienti nei reparti Covid e 296 quelli in terapia intensiva. Lieve alleggerimento dell'area covid dell'ospedale di Prato dove i pazienti ricoverati sono 136, una decina in meno di ieri; stabile la terapia intensiva con 31 letti occupati.

Bene le guarigioni che aumentano ancora: sono 2.577 i nuovi guariti, oltre il 7 per cento in più di ieri. Sono 51mila le persone isolate perché positive al coronavirus ma senza sintomi che richiedono il ricovero ospedaliero, mentre sono 50mila – quasi 900 in meno di 24 ore fa – le persone isolate per aver avuto contatti stretti con casi infetti.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus