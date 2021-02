23.02.2021 h 13:12 commenti

Coronavirus, il bilancio delle ultime 24 ore: 86 nuovi contagi e nessun decesso

Il numero dei casi nell'area pratese sale a 12.683, quello delle vittime resta fermo a 308. In Toscana 824 positività in più e 20 morti. Cresce ancora il numero dei ricoveri: 893 i letti occupati da pazienti positivi al virus, 159 dei quali nelle terapie intensive

Sono 86 i nuovi casi di coronavirus nell'area pratese (69 a Prato, 8 a Montemurlo, 5 a Carmignano, 2 a Poggio a Caiano e 2 a Vernio). Lo dice il bollettino diffuso oggi, martedì 23 febbraio, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi sale nella provincia di Prato a 12.683, mentre gli 824 casi registrati su scala regionale portano il totale, ad oggi, a 150.556. Nessun morto nell'area pratese (il bilancio resta perciò fermo a 308), 20 nel resto della Toscana: 12 uomini e 8 donne con una età media di 83 anni. Le vittime, a livello regionale, sono 4.582.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di poco meno di 20mila tamponi tra molecolari e rapidi: il tasso di positività, esclusi i test di controllo, segna oggi il 9,1 per cento.

Aumentano ancora i ricoveri: negli ospedali toscani sono 983 i letti occupati da pazienti positivi al Covid, 31 in più rispetto a ieri. Dei 983 ricoverati, 159 sono in terapia intensiva (4 in più).

All'ospedale di Prato sono occupati 50 letti su 56 in area Covid e 17 su 20 in terapia intensiva. Nelle strutture extraospedaliere la situazione è la seguente: 40 pazienti al centro La Malagrana di Narnali dove i posti liberi attualmente sono 2 e 11 al centro Pegaso dove i posti liberi sono 12.

470 le guarigioni dichiarate nelle ultime 24 ore che portano a un passo da 131mila le persone che si sono lasciate il coronavirus alle spalle; si tratta sia di guarigioni virali, cioè tampone negativo, che cliniche, cioè positività senza più sintomi.

Sul fronte dei vaccini, sono 9.707 le somministrazioni tra le 12 di ieri e le 12 di oggi per un totale di dosi che supera quota 257mila.









