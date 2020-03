18.03.2020 h 11:41 commenti

Coronavirus, i soccorritori: "Un tuffo al cuore ogni chiamata, ma poi prevale lo spirito di servizio"

Viaggio nel mondo dell'associazionismo tra chi giorno e notte interviene su casi di Covid 19: la presa in carico del paziente, la comunicazione delle procedure ai famigliari e la corsa in ospedale. La Cri ha attivato un servizio psicologico per gli operatori

a.a.

L'emergenza Coronavirus ha profondamente segnato anche il mondo del volontariato e dei soccorritori. Oggi ogni telefonata che arriva è un colpo al cuore: “Speriamo bene” anche perchè, da almeno una settimana, gli incidenti stradali sono drasticamente diminuiti come del resto le chiamate da codice verde. Si parte quindi, quasi sempre in ambito Covid.“Del primo paziente che ho soccorso mi ricordo ancora i suoi occhi terrorizzati , un senso di profonda angoscia e smarrimento–– . Poi va gestita la parte dei famigliari che piangono e si disperano e che comunque sono preoccupati anche per la loro salute. Una situazione pesante, mai vissuto neppure su incidenti terribili”.In mezzo a tutta questa angos­cia bisogna rimanere concentrati per seguire in modo corretto tutta la procedura, alla Croce d'Oro, tra la chiamata e la fine del servizio, che prevede anche la sanificazione del mezzo e la svestizione dei soccorritori, prima di tornare nuovamente operativi passano quasi tre ore. “Una grande fatica ma necessaria, per questo voglio lanciare un appello a tutti: aiutateci con atteggiamenti responsabili”.Anche nelle altre associazioni il clima è cambiato: alla Pubblica Assistenza L'Avvenire, ad esempio tutti gli over 65 sono stati momentaneamente sospesi dal servizio visto che sono una categoria a rischio, ma per i tanti giovani che hanno dato la loro adesione, sicuramente lo spirito di servizio con cui si parte è diverso: “Abbiamo un'ambulanza dedicata per il Covid-19 – spiega il presidente– che ha un'attrezzatura minima, in modo da essere sanificata velocemente. Quando parte vuol dire che ci siamo, a bordo il paziente l'autista e un soccorritore, ormai la diagnosi è fatta. E' difficile anche rapportarsi con i famigliari a cui, ora lo sanno ma le prime volte che ci vedevano arrivare bardati si impressionavano, dobbiamo anche dire che i contatti sono solo per telefono. Non possono accompagnarci in ospedale”.Stessa musica alla Croce Rossa che condivide con la Pubblica Assistenza, a settimane alterne, l'ambulanza dedicata al Covid 19. Qui per i soccorritori che vengono fortemente coinvolti emotivamente in questo servizio, è stato attivato a livello nazionale lo sportello Sep di supporto psicologico. “Se da una parte dobbiamo informare il paziente di quello che sta succedendo, i nostri vestiti continuano a inquietare e a far partire l'associazione mentale Mascherina+ tuta = positivo - spiegasoccorritore e vice presidente del comitato pratese Cri – dall'altra alla fine del servizio è bene condividere l'esperienza parlarne in modo da confrontarsi. Non si può ripartire con un peso così grande sul cuore. Qualcuno cerca il contatto fisico altri invece si sentono colpevoli e si chiudono a riccio e lì inizia un percorso psicologico di chiusura e di isolamento che può essere pericoloso”.Servizi continui anche alla Misericordia dove volontari e dipendenti si alternano giorno e notte: “Siamo in guerra – spiegaresponsabile dei servizi – mettiamo la massima attenzione, il nostro abbigliamento sicuramente incute preoccupazione ma è necessario. Trasportiamo persone di tutte le età che hanno poca voglia di interagire, prima di partire prendiamo anche il telefono dei famigliari, sarà poi l'ospedale a mettersi in contatto con loro per dare notizie sul paziente. Sicuramente siamo preoccupati quando veniamo attivati, ma è lo spirito di servizio che prevale”.