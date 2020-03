12.03.2020 h 16:24 commenti

Coronavirus, i sindacati: "Possibili astensioni dal lavoro nelle aziende che non tutelano la salute dei lavoratori"

La presa di posizione di Cgil Cisl e Uil fa seguito alla diffusione delle disposizioni per le attività produttive contenute nell’ultimo decreto governativo per contrastare la diffusione del coronavirus

Cgil, Cisl e Uil di Prato non escludono possibili scioperi e astensioni dal lavoro nelle aziende dove non venga tutelata la salute dei lavoratori. La presa di posizione fa seguito alla diffusione delle disposizioni per le attività produttive contenute nell’ultimo decreto governativo per contrastare la diffusione del coronavirus.

"Se non fossero assicurate nei luoghi di lavoro condizioni di salute e sicurezza - si legge in una nota comune delle sigle sindacali -, non escludiamo di mettere in campo azioni che invitino all’astensione delle prestazioni lavorative, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo. In questo momento di grave emergenza è assolutamente necessario che nei luoghi di lavoro sia assicurata la salute e la sicurezza dei lavoratori che, spaventati e smarriti, ci segnalano come in alcune aziende le iniziative volte alla loro protezione siano totalmente insufficienti".

Cgil, Cisl, Uil chiedono "alle aziende che non sono in grado di adempiere alle misure ed alle disposizioni contenute nel decreto, di mettere in atto fermi temporanei di produzione necessari alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro".