Coronavirus, i nuovi contagi nella provincia di Prato sono 14. Nessun decesso

A livello regionale i casi sono 127 e le vittime 9. Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali. Toscana 12esima in Italia per contagi e per tasso di mortalità. Prato prima tra le province toscane per contagi: 8.768 ogni 100mila abitanti

Nelle ultime 24 ore, nella provincia di Prato, sono stati accertati 14 nuovi contagi che portano il totale a 22.450; non sono stati registrati decessi e il bilancio, dunque, resta fermo a 590. Sono questi i numeri contenuti nel bollettino che la Regione ha diffuso oggi, mercoledì 9 giugno, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana dove i nuovi casi sono 127 e i decessi 9, quelli di 5 donne e di 4 uomini con un'età media di 80 anni.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 13mila tamponi il cui indice di positività, esclusi i test di controllo, ha segnato il 2,2 per cento.

Forte diminuzione del numero dei pazienti ricoverati che oggi, rispetto a ieri, sono 33 in meno per un totale, in tutta la Toscana, di 341, 80 dei quali in terapia intensiva.

Toscana dodicesima in Italia sia per numerosità di casi che per tasso di mortalità. Prato è prima tra le province toscane per numero di contagi: 8.768 ogni 100mila abitanti, contro una media regionale di 6.618 e nazionale di 7.876.







