04.03.2021 h 15:22 commenti

Coronavirus, i nuovi contagi nell'area pratese sono 98. Altri due morti

In Toscana 1.239 casi in più e 23 vittime. Il tasso di positività sale rispetto a ieri. Aumentano ancora, seppure in misura più contenuta, i ricoveri

Sono nell'area pratese 98 dei nuovi 1.239 casi di coronavirus e 2 dei 23 decessi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore: una donna di 94 anni, di Prato, deceduta al centro La Melagrana e una donna di 89, di Poggio a Caiano, deceduta all'ospedale Santo Stefano. E' quanto si rileva dal bollettino diffuso oggi dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Nella provincia di Prato salgono a 13.483 le positività e a 326 le vittime, mentre in Toscana i casi ad oggi sono in tutto 160.572 e i decessi 4.750. I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di circa 22.500 tamponi e, esclusi i controlli, il tasso di positività è salito al 9,5 per cento. Ulteriore aumento dei ricoveri: 1.202 i pazienti negli ospedali toscani, 10 in più di ieri, e di questi sono 173 in terapia intensiva. La situazione a Prato: all'ospedale Santo Stefano sono occupati 81 posti su 86 in area Covid e 15 su 20 in terapia intensiva; al centro La Melagrana tutti occupati i 42 posti letto, mentre al Centro Pegaso, dei 28 disponibili, solo uno è libero.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus