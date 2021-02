15.02.2021 h 13:56 commenti

Coronavirus, i nuovi casi nell'area pratese sono 39. Registrato anche un decesso

Il numero dei contagi sale a 12.099, quello delle vittime a 301. In tutta la Toscana 428 casi e 18 morti. Sale l'indice di positività e aumenta il numero dei ricoveri: 22 pazienti in più nei reparti Covid e nelle terapie intensive

Trentanove nuovi contagi e il decesso di una persona straniera di 81 anni, ricoverata all'ospedale Santo Stefano. Questo il bilancio Covid delle ultime 24 ore nella provincia di Prato dove il totale dei casi sale a 12.099 e quello dei decessi a 301. Lo si rileva dal bollettino che la Regione ha diffuso oggi, lunedì 15 febbraio, per aggiornare l'andamento dell'epidemia. In Toscana i nuovi casi sono 428 (totale 143.803) e i decessi 18 (totale 4.449). Le morti sono quelle di 11 donne d 7 uomini con una età media di 83 anni.

I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di circa 7.700 tamponi tra molecolari e rapidi (la metà rispetto a ieri) con un tasso di positività – esclusi i controlli – in aumento: dal 7,7 al 9,6 per cento.

In aumento il numero dei ricoveri: nelle ultime 24 ore i posti letto occupati da pazienti Covid sono aumentati di 22 unità raggiungendo quota 845, 132 dei quali nelle terapie intensive.

All'ospedale Santo Stefano sono 41 su 50 i letti occupati nell'area Covid e 19 su 23 in terapia intensiva; al centro Pegaso ci sono invece 19 pazienti ricoverati con 4 posti attualmente disponibili e al centro La Melagrana occupati tutti e 42 i letti.

Sul fronte delle guarigioni, se ne contano altre 239 tra cliniche, la cui crescita però rallenta, e virali, cioè negative al tampone di controllo.

Infine la campagna di vaccinazione: tra le 12 di ieri e la stessa ora di oggi sono state somministrate altre 8.933 dosi in Toscana, con un numero complessivo che sfiora 195mila.









