30.03.2021 h 14:30

Coronavirus, i contagi tornano a salire: sono 171 nelle ultime 24 ore. Tre i decessi

La Regione segnala oltre il doppio delle positività rispetto a ieri. Il numero totale dei casi sale a 17.137, quello delle vittime a 410. In Toscana 1.180 nuove positività e 32 morti. A livello regionale, Prato prima per incidenza di casi e terza per tasso di mortalità. In tutta l'area pratese, liberi solo 5 posti letto in terapia intensiva

Centosettantuno nuovi contagi e tre morti nell'area pratese. Si tratta di tre donne: due di Prato, di 60 e 71 anni, ricoverate all'ospedale Santo Stefano, una di Montemurlo, 83 anni, ospite della rsa di Cicignano. Questo il bilancio delle ultime 24 ore stando ai numeri diffusi dalla Regione con il consueto bollettino di giornata che conta, in tutta la Toscana, 1.180 casi e 32 decessi, quelli di 22 uomini e 10 donne con un'età media di 79 anni. Continua la triste altalena: oggi i nuovi positivi nella provincia di Prato sono oltre il doppio di ieri, un incremento che più o meno coincide con l'aumento dei contagi a livello regionale. Il totale, su scala provinciale, sale a 17.137: l'area pratese, dunque, consolida ulteriormente il primato del più alto tasso di notifica tra le province toscane con 6.666 casi ogni 100mila abitanti rispetto ad una media regionale di 5.249 e nazionale di 5.944.

Il numero delle vittime passa a 410, numero che fa di Prato la terza provincia della Toscana per mortalità, preceduta da Firenze che è seconda e da Massa Carrara.

Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di circa 25mila tamponi: esclusi quelli di controllo, l'indice di positività è al 13,8 per cento.

Situazione ospedali: 13 ricoveri in più per un totale di 1.807, 265 dei quali in terapia intensiva. Nessun posto disponibile dei 175 in area Covid al Santo Stefano, e solo 5 liberi sui 20 in terapia intensiva; tutto esaurito sia il centro La Melagrana che il Pegaso, dotati ciascuno di 42 posti letto.

Prosegue l'andamento costante delle guarigioni: 1.148 quelle dichiarate nelle ultime 24 ore che fanno salire a oltre160mila il numero delle persone che in Toscana che si sono lasciate il coronavirus alle spalle.



