Coronavirus, giornata nerissima per l'area pratese: 7 morti e 168 nuovi contagi

Da lunedì scorso a oggi sono morte 22 persone. Da inizio epidemia 355 morti nella provincia di Prato, quasi 5mila in Toscana. Ulteriore aumento dei ricoveri che complessivamente sono 1.549. Prato prima in Toscana per numerosità di casi e terza per tasso di mortalità. Riaperte, intanto, le prenotazioni per Astrazeneca: arrivate altre 20mila dosi. Da lunedì possono prenotare anche gli "estremamente fragili"

Giornata nera per l'area pratese: nelle ultime 24 ore sono 7 le persone decedute a causa del coronavirus. Si tratta di due donne di Carmignano, 73 e 78 anni, di quattro donne di Prato di 77, 80, 84 e 89 anni, e di un uomo, di Prato, di 84 anni; tutti erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano. Il bilancio da lunedì scorso a oggi, sabato 13 marzo, è di 22 vittime, 355 da inizio epidemia. I contagi, invece, sono 168 con il totale che sale a 14.705. Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione per aggiornare sull'andamento della pandemia. In Toscana i nuovi positivi sono 1.326 e i decessi 20: 11 uomini e 9 donne, età media 79 anni. In tutto, da quando è stato accertato il primo caso di Covid in Toscana, sono 171.677 le persone che si sono ammalate e 4.922 quelle che non ce l'hanno fatta a superare l'infezione. L'indice di positività, esclusi i tamponi di controllo, è salito ancora superando l'11 per cento. E non si ferma l'aumento dei ricoveri: nelle ultime 24 ore, sono 39 in più i letti occupati negli ospedali toscani: 1.549 in tutto, 217 dei quali nelle terapie intensive. A Prato è piena - 129 letti - l'area Covid mentre in terapia intensiva sono disponibili 5 dei 20 posti; il centro La Melagrana e il Centro Pegaso, rispettivamente 42 e 35 posti letto, sono al completo.

A fronte di 1.326 nuovi contagi, si contano 771 guarigioni che fanno salire il totale dei guariti a 143.026, numero che comprende sia le guarigioni cliniche (persone divenute asintomatiche ma ancora positive) che virali (persone negative al tampone di controllo).

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, tra le 12 di ieri e la stessa ora di oggi sono state somministrate 16.256 dosi e complessivamente 440.499.

Intanto riaprono le agende per le vaccinazioni con Astrazeneca grazie ad una nuova fornitura appena arrivata in Toscana. Sono 20mila le dosi a disposizione che saranno somministrate dal 15 al 21 marzo. Le nuove dosi serviranno a continuare la campagna per i nati tra il 1941 e il 1944 e per terminare le vaccinazione del personale docente e non docente delle scuole e delle Università e le vaccinazioni alle forze dell'ordine. Per prenotarsi, già dalla serata di oggi, sabato 13 marzo, è possibile collegarsi al portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Il portale per le vaccinazioni Covid degli ‘estremamente fragili’ sarà on line lunedì 15 marzo. I parametri per definire le persone che, per patologia, hanno il più alto rischio di contrarre il virus o subirne le più gravi conseguenze sono arrivate infatti dal ministero solo ieri, venerdì. Il canale telematico riservato dalla Regione sul portale dedicato alle vaccinazioni ( prenotavaccino. sanita. toscana. it) era stato annunciato per questo fine settimana e a questo punto slitterà dunque di qualche giorno. Ma proseguono le chiamate telefoniche. “Continuano, sulla base delle dosi di vaccino disponibili che in questo caso è il Moderna – spiega e rassicura il presidente della Toscana, Eugenio Giani – da parte delle strutture sanitarie ai pazienti già in carico ai reparti degli ospedali”.

Il canale informatizzato, con la possibilità di registrarsi autonomamente da parte dei singoli, era solo uno strumento in più, per raggiungere anche chi non è seguito magari da una struttura ospedaliera toscana. Oltre agli ‘estremamente fragili’ ne potranno però usufruire anche i cosiddetti ‘caregiver’, ovvero chi si prende cura di un congiunto ammalato o disabile. Per loro, come per gli insegnanti ed altre categorie essenziali indicate a suo tempo dal ministero, il vaccino utilizzato sarà l’Astrazeneca.

La Toscana è quinta in Italia per percentuale di dosi somministrate su quelle ricevute (96 per cento) con un tasso di vaccinazione di 11.833 ogni 100mila residenti; dodicesima posizione per tasso di mortalità con Prato che è la terza provincia con una mortalità di 137 persone ogni 100mila residenti, preceduta da Massa (244) e da Firenze (162); infine, Toscana 13esima per numerosità di casi con il prima regionale che va a Prato.





