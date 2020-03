20.03.2020 h 19:03 commenti

Coronavirus, giornata nera per la provincia di Prato: ventiquattro nuovi contagi, il bilancio sale a 94

E' il numero più alto in appena 24 ore registrato dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Tra i contagiati anche un anziano ricoverato alla rsa di Mezzana. Ordinanza del sindaco per limitare il contagio: chiunque ha avuto contatti con l'uomo deve mettersi in quarantena. Sale a tre il numero dei decessi

Nelle ultime 24 ore il bilancio pratese si aggrava ulteriormente con 24 nuovi casi che portano il totale a 94 anche se va detto che tale numero torna a essere il più basso della Toscana. Il più alto è quello di Firenze con 401 casi. In tutta la Regione i pazienti positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore dal precedente bollettino sono 311 che portano il totale a 1.793 contagiati dall’inizio dell’emergenza. Prato deve contare anche il terzo decesso da quando è iniziata l'emergenza coronavirus ( leggi ).Tra i 24 nuovi casi pratesi c'è un anziano ospite della rsa Casa Serena di Mezzana. Una situazione particolarmente delicata che rischia di innescare un focolaio come quello esploso a Comeana la scorsa settimana dove si sono registrati i primi due dcessi della provincia pratese. Per questo il sindaco Biffoni ha emesso un'ordinanza in cui impone a tutti i contatti avuti con l'uomo di rimanere in casa in totale isolamento. In particolare si fa riferimento a tutti coloro che si sono recati alla rsa nei 14 giorni precedenti la data del 18 marzo 2020, con particolare riferimento ai giorni del 16 e 17 marzo 2020 (ultimi due giorni prima dell’insorgere dei sintomi della malattia). In attesa della conclusione dell’inchiesta epidemiologica attivata dalla Asl Toscana Centro, tesa ad accertare l’identità dei singoli individui per le eventuali ulteriori disposizioni di quarantena, tutti coloro che sono stati nella struttura devono quindi mettersi in autoisolamento.Il numero dei nuovi contagi è quello comunicato dalla Regione Toscana. Come capita ormai sempre più spesso, il bollettino diffuso dall'Asl Toscana Centro alle 20.30, riporta dati diversi da quelli della Regione (che sono quelli trasmessi alla Protezione civile nazionale). Per l'Asl, quindi, sono 16 i nuovi casi casi nel territorio pratese, e non 24 come riportato nel bollettino della Regione. In particolare ci sono cinque ricoverati ultra 75enni in gravi condizioni al Santo Stefano (uno proveniente da Montignoso); altri otto ricoverati in ospedale le cui condizioni sono definite stabili (tra questi una donna di 28 anni) e tre in buone condizioni tenuti in isolamento al proprio domicilio.