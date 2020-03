26.03.2020 h 12:00 commenti

Coronavirus, gara di solidarietà per la protezione civile e l'ospedale Santo Stefano

Grazie a cittadini, associazioni e aziende acquistati materiali per 240mila euro destinati alla Terapia intensiva. Intanto le donazioni al Comitato Prato pro Emergenze hanno superato quota 100mila euro.

La generosità ed il cuore di tutti i pratesi è sorprendente e si susseguono una dietro l'altra le iniziative di solidarietà. la notizia più bella è che, a pochi giorni dal lancio della campagna “Emergenza coronavirus aiutiamo l’Ospedale” della Fondazione Ami Prato, sono stati raccolti oltre 240.000 euro di cui 110.723 con Gofundme e 132.000 attraverso la modalità bonifico bancario. I fondi sono destinati ai reparti di terapia intensiva e malattie infettive dell’Ospedale. I donatori sono cittadini, associazioni, imprenditori, studi Legali, professionisti, aziende, un elenco infinito di testimonianze di solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari

La Fondazione Ami ha già acquistato alcuni strumenti e dispositivi necessari per fronteggiare il Covid-19. Stanno consegnando, al momento 5 respiratori, saturimetri, pulsossimetri e dispositivi di protezione: guanti sterili,mascherine, visiere, tute monouso ecc…

Come sostenere la campagna Online: con carta di credito attraverso il portale gofundme. Offline: con bonifico bancario IT80J0306921531100000005960 Banca Intesa San Paolo, conto intestato a Fondazione AMI Prato, inserire nella causale del bonifico "coronavirus"

DONAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - Ma continuano anche le donazioni di Dpi: mascherine, tute protettive, materiale per la sanificazione sono state portate questa mattina, 26 marzo, alla Protezione civile di Prato da parte dell'Associazione generale Ramunion Italia che già nei giorni passati aveva donato alla città materiale utile al contenimento del virus Covid-19.



A consegnare il materiale erano presenti Luca Zhou Long, presidente dell'associazione e il vicepresidente Francesco Rotunno: "Questo per noi è un gesto concreto di vicinanza al sistema di protezione civile di Prato e a tutta la comunità cittadina - ha spiegato Luca Zhou Long -. Continueremo con questa collaborazione come abbiamo già fatto in passato e ancor di più in questo momento di estrema difficoltà". A ricevere il materiale era presente anche il sindaco Matteo Biffoni: "Ringrazio Ramunion e le associazioni che in queste settimane stanno donando materiale alla Protezione civile e all'ospedale di Prato. Molti cittadini mi stanno scrivendo perché i vicini di origine cinese donano loro mascherine: anche questo è un bellissimo gesto di cittadinanza e comunità molto importante".

MASCHERINE PER LA PROVINCIA - Dopo la prima donazione di quattromila e quattrocento mascherine chirurgiche, è arrivato oggi a Palazzo Banci Buonamici un secondo carico di altre 5mila, sempre da parte dell’Acic, “Associazione del commercio italo-cinese di Prato”. “Come annunciato – commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli – ecco che puntuale arriva questa seconda donazione, che rafforza ancora di più l’iniziale gesto di amicizia nei nostri confronti, ma non solo, c’è un aspetto assolutamente importante che mi preme di sottolineare: man a mano che questi scambi si susseguono, si rinforzano anche le relazioni tra le due comunità, quella pratese e quella cinese". Proprio come nel caso della precedente donazione, anche queste mascherine saranno immediatamente distribuite agli Comuni del territorio pratese.

COMITATO PRO EMERGENZE Intanto la città di Prato sta continuando a mostrare grande generosità con donazioni di materiale e di fondi per il Comitato Pro Emergenze. Fondi che saranno utilizzati per l'acquisto del necessario per l'ospedale Santo Stefano e per le associazioni del sistema di Protezione civile impegnate nell'emergenza Coronavirus. A oggi sono già stati acquistati monitor per il monitoraggio dei valori biometrici e un ventilatore polmonare per i reparti dell'ospedale di Prato che seguono i positivi Covid-19. Al momento le donazioni al comitato pro emergenze superano già i 100mila euro e si vanno a sommare al materiale sanitario, come le mascherine, che la protezione civile distribuisce a tutti coloro che prestano servizio alla persona, come sociosanitari e volontari. Anche oggi sono arrivate donazioni di mille mascherine da parte di imprese come la Vcbo srl, che si occupa di impianti di sicurezza, e di Novasicurezza srls.

Ricordiamo per chi volesse fare donazioni il codice IBAN è IT31A0306921531100000005806.

E' importante indicare la causale di versamento Emergenza Covid-19

Inoltre chi potesse e volesse donare materiale utile, come per esempio mascherine e gel igienizzante, può contattare direttamente la Protezione civile al numero verde 800301530.