14.03.2020 h 12:42 commenti

Coronavirus, flash mob a mezzogiorno: applausi e incoraggiamenti per i sanitari degli ospedali

In tanti a Prato hanno risposto all'invito lanciato sui social, che ha coinvolto tutte le città italiane







A mezzogiorno in punto tantissimi cittadini di Prato sono andati sui terrazzi o si sono affacciati alle finestre per un flash mob collettivo che si è svolto in tutte le città d'Italia. Ovunque si è levato un lungo applauso, rivolto al personale degli ospedali impegnato in questi giorni nell'emergenza coronavirus. Applausi, ringraziamenti ma anche grida di "forza Italia" per farsi coraggio l'un l'altro. Nel video sotto la zona di via Zarini, ma la stessa scena si è ripetuta in tantissimi quartieri di Prato e provincia, dal Soccorso a Paperino, dai comuni medicei all'alta Val di Bisenzio.