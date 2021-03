12.03.2021 h 13:54 commenti

Coronavirus, epidemia in corsa: 172 nuovi contagi e 5 morti nell'area pratese

In Toscana 1.304 casi e 25 vittime. Dall'inizio della pandemia in tutta la regione sono morte 4.902 persone (348 a Prato) e 170.351 hanno contratto il virus (14.537 nella provincia pratese). Aumentano i ricoveri

Fa un altro balzo in avanti il numero dei contagi nella provincia di Prato: nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 172. E cresce ancora il triste elenco dei decessi con altre 5 vittime: una donna di 67 anni, di Prato, deceduta all'ospedale fiorentino di Careggi, due donne, anche loro di Prato, di 80 e 83 anni, un uomo pratese di 82 e un uomo di Vaiano di 76 anni, tutti morti all'ospedale Santo Stefano. E' questo il bilancio contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, venerdì 12 marzo. In Toscana sono 1.304 i nuovi casi e 25 i morti, 11 uomini e 14 donne con un'età media di 80 anni.

Dall'inizio dell'epidemia sono 14.537 i contagi nell'area pratese e 170.351 in Toscana; per quanto riguarda i decessi, 4.902 in tutta la regione, 348 a Prato.

Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di quasi 25mila tamponi che, escludendo quelli di controllo, hanno dato esito positivo nell'11 per cento dei test. Aumenta il carico sugli ospedali: le persone ricoverate nei reparti Covid sono 22 in più e raggiungono la soglia di 1.510, 218 dei quali in terapia intensiva. Tutti occupati i 127 letti in area Covid all'ospedale Santo Stefano mentre, per effetto degli ultimi decessi, in terapia intensiva ci sono 14 pazienti sui 20 che possono essere accolti; 41 su 42 i letti occupati al centro La Melagrana mentre è tutto esaurito il centro Pegaso che attualmente conta 35 posti.