Coronavirus, ecco come saranno coinvolti i consiglieri comunali nella gestione dell’emergenza

Dopo le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, è stato deciso di convocare tre commissioni consiliari, a distanza, e di aprire una finestra di aggiornamento da parte del sindaco durante la conferenza capigruppo

Tre commissioni consiliari sull’emergenza Coronavirus (sicurezza, protezione civile e sanità) aggiornamento della situazione da parte del sindaco e dei suoi assessori al Consiglio, attraverso la conferenza Capigruppo. È la risposta che il presidente del Consiglio, Gabriele Alberti, e la giunta hanno dato alla richiesta di maggior coinvolgimento di tutti i consiglieri alla gestione dell’emergenza sanitaria avanzata mercoledì da Lega e Movimento 5 Stelle. Va detto che non sono state accolte le rispettive richieste, comunicazioni quotidiane del sindaco in videoconferenza (senza gettone) per il Carroccio e convocazione settimanale dei Consigli sempre in videoconferenza secondo i Pentastellati. L’unica seduta in programma è per il 9 aprile e sarà dedicata all’approvazione del bilancio. D’altronde mettere in collegamento contemporaneo 32 consiglieri, 10 assessori e il personale del Comune per un totale di circa 50 persone, non è una cosa semplicissima. Per questo è stato deciso di limitare i lavori del Consiglio agli atti urgenti che non possono essere rinviati come appunto è il bilancio. C’è comunque un segno di apertura che si concretizza con le tre commissioni consiliari e l’aggiornamento generale attraverso la conferenza capigruppo. “In riferimento alla situazione di emergenza in cui ci troviamo in qualità di Presidente del Consiglio devo registrare la massima disponibilità da parte di tutti i gruppi consiliari rispetto all’esigenza di dover individuare le modalità più idonee per poter portare avanti il lavoro del Consiglio comunale sia dal punto di vista formale che informale con la conferenza dei capigruppo. Il sindaco insieme alla giunta stanno svolgendo un lavoro di grande responsabilità nei confronti della città e dei suoi cittadini e quindi il consiglio deve assolutamente contribuire al lavoro quotidiano ognuno nel rispetto del proprio ruolo e funzione; - afferma il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti- è il tempo dell’unità ed insieme dobbiamo dare un segnale positivo di responsabilità condivise come rappresentanti politici. In riferimento al decreto legge 17 del 17 marzo connesse all’emergenza Covid 19 abbiamo in questi giorni lavorato con gli uffici comunali all’individuazione del sistema in remoto che consenta le convocazioni delle sedute e che rispettino con certezza l’identificazione dei partecipanti e che sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute. Ovvio viene da se che la legittimità delle sedute, che hanno di fatto comportato il carattere d’urgenza rispetto ai decreti del governo, devono garantire non solo le modalità audio visive idonee per lo svolgimento del consiglio ma anche il rispetto della normativa sopracitata. Occorre che essa rispetti per legge il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali e nel contempo adotti le misure organizzative più idonee tese a realizzare quanto esposto. Dobbiamo rispettare il lavoro dei dipendenti comunali che sono naturalmente sul fronte insieme a noi nel dare continuità ai servizi dei cittadini; non a caso in poco più di una settimana l’assessore Squittieri con il grande lavoro fatto insieme agli uffici ha messo in sicurezza il regolare svolgimento del lavoro del personale con lo smart working con quasi più di cento quaranta dipendenti già pronti per il lavoro da casa, ed è proprio per questo - conclude Alberti- che lo sforzo straordinario di questi giorni ci permetterà di proseguire anche con i lavori delle commissioni e del consiglio”.

Edizioni locali collegate: Prato

