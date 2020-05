02.05.2020 h 16:46 commenti

Coronavirus, due nuovi casi: il totale sale a 529. Nessuna altra vittima

La Regione ha dato conto dell'andamento dell'epidemia nelle ultime 24 ore. In calo l'incremento dei nuovi positivi e dei decessi, meno pazienti ricoverati negli ospedali e guarigioni in crescita

Passano da 527 a 529 i casi di coronavirus nella provincia di Prato: nelle ultime 24 ore, infatti, ne sono stati registrati altri due, contro i 7 nuovi casi di ieri. Nessuna vittima, invece, con il bilancio che resta fermo a 42. Sono questi i dati del bollettino che la Regione ha diffuso oggi, sabato 2 maggio. In calo, in tutta la Toscana, sia i nuovi contagi che i decessi: 80 i pazienti risultati positivi all'infezione, 13 in meno dell'incremento di ieri, e 9 quelli che non ce l'hanno fatta, 3 in meno del dato di ieri. Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, si contano 9.525 casi e 863 vittime.

Anche il quadro di oggi mostra, nell'insieme, segnali di ottimismo: le guarigioni sono cresciute del 2,5 per cento raggiungendo quota 3.297, i pazienti ricoverati continuano a diminuire e oggi sono 637 nei reparti Covid (erano 644) e 118 nelle terapie intensive (ieri erano 124). Miglioramenti costanti di una situazione che appena pochi giorni fa era del tutto diversa.

La Toscana si conferma al decimo posto tra le regioni per numerosità dei casi: 255 ogni 100mila abitanti, contro la media nazionale di 344. Bene anche il risultato che arriva dagli ospedali che ospitano il 12 per cento dei malati attualmente positivi, mentre la media italiana è del 19. E, infine, la mortalità in Toscana è di 23 persone ogni 100mila residenti, mentre la media italiana arriva a 47. I tamponi eseguiti sfiorano quota 150mila, per la precisione 148.223; nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 1.767 e ne sono sono stati analizzati 2.749.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus