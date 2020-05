06.05.2020 h 16:50 commenti

Coronavirus, due nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore nell'area pratese

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in tutta la provincia, si contano 533 contagiati e 43 vittime. Il quadro generale in Toscana continua a dare segnali di incoraggiamento: a fronte del calo dei casi, dei decessi e dei ricoveri cresce il numero delle guarigioni

Nelle ultime 24 ore, nella provincia di Prato, ci sono stati due nuovi casi di coronavirus e nessuna altra vittima. I bilanci, dall'inizio dell'epidemia, si attestano rispettivamente a 533 e a 43. E' un'altra giornata incoraggiante per l'area pratese e, di nuovo, per tutta la Toscana: il bollettino diffuso oggi, mercoledì 6 maggio,dalla Regione parla chiaro: sempre meno casi, sempre meno decessi, sempre meno ricoveri e sempre più guarigioni. Da ieri, in tutta la Toscana, si contano 26 casi in più e da quando è cominciata l'emergenza sanitaria sono 9.657 i contagi accertati. I decessi sono stati 10: 899, in tutto, le vittime. Negli ospedali continua a diminuire il numero dei pazienti ricoverati: oggi sono 554, 41 in meno rispetto a ieri. Buone le notizie dai reparti di terapia intensiva dove sono 92 le persone ricoverate, 19 meno di ieri: mai così pochi dal 14 marzo. Continua a salire il dato relativo alle guarigioni: con le 118 delle ultime 24 ore, sono in tutto 3.670 e di queste la maggior parte – 2.378 – sono persone completamente uscite dal tunnel del coronavirus perché risultate negative al doppio tampone di controllo. A proposito di tamponi, 4.293 quelli fatti da ieri e 3.807 quelli analizzati. Complessivamente i test eseguiti da quando è iniziata l'emergenza coronavirus sono 161.553.



