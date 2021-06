08.06.2021 h 14:01 commenti

Coronavirus, due morti e 12 nuovi contagi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato

Le nuove positività segnano uno dei numeri più bassi di sempre e, ad oggi, il complessivo raggiunge quota 22.436. Le vittime pratesi salgono a 590. In Toscana i nuovi casi sono 90 e i decessi 11

Altri due morti – un uomo di 62 anni ricoverato all'ospedale fiorentino di Santa Maria Annunziata e un uomo di 75 ricoverato sempre a Firenze ma a villa Le Terme – e dodici nuovi contagi nell'area pratese. E' il bilancio delle ultime 24 ore relativo all'andamento dell'emergenza Coronavirus nell'area pratese reso noto dalla Regione. In tutta la Toscana i nuovi casi sono 90 e i decessi 11, quelli di 7 uomini e 4 donne con un'età media di 71 anni. A livello provinciale si contano, da inizio epidemia, 22.436 casi e 590 morti, mentre a livello regionale i casi sono ad oggi 242.659 e i morti 6.775.

I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati oltre 14.500 con una percentuale di positività, esclusi i controlli, dell,1,8 per cento.

Negli ospedali toscani il numero dei ricoveri, da ieri, è diminuito: sono 290 i pazienti in area Covid e 84 in terapia intensiva, complessivamente 12 in meno rispetto a ieri. Situazione sotto controllo nelle strutture pratesi: all'ospedale Santo Stefano risultano occupati 40 posti letto su 45 in area Covid e 10 su 20 in terapia intensiva; al Pegaso, dei 20 letti disponibili ne sono occupati 9, mentre è tutto esaurito il centro La Melagrana che conta 30 letti.



