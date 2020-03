27.03.2020 h 15:40 commenti

Coronavirus, dubbi su decreti o apertura supermercati? Da lunedì c'è un numero verde per le risposte

Nuovo servizio frutto dell'accordo tra prefettura, diocesi e Associazione nazionale carabinieri per aiutare i cittadini ad orientarsi e affrontare meglio l'emergenza sanitaria. Il numero sarà attivo 7 giorni su 7. Al lavoro otto volontari. Il prefetto: "Ringrazio tutti per il prezioso aiuto"

Dubbi sull'apertura dei supermercati? sugli orari degli autobus o delle farmacie? cercate l'indirizzo o il numero di telefono di un'associazione di volontariato o di un ente benefico? oppure non avete capito bene il contenuto di un decreto governativo e volete chiarimenti? Ogni domanda riceverà una risposta telefonado al numero verde 800 800 456, attivo tutti i giorni, a partire dal 30 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. E' il servizio messo a punto dalla prefettura in collaborazione con la diocesi e con l'Associazione nazionale carabinieri per aiutare i cittadini ad orientarsi nella fase dell'emergenza sanitaria. Alla base dell'accordo c'è anche però la necessità di alleggerire il centralino della prefettura che è impegnata ormai giorno e notte a rispondere alle tante necessità dei cittadini e per assicurare gli adempimenti previsti dai decreti governativi.

A rispondere al numero verde saranno otto operatori volontari divisi per turno: quattro dell'oratorio Sant'Anna e altrettanti dell'Associazione nazionale carabinieri.

“Ogni giorno – ha detto il prefetto – il nostro centralino riceve innumerevoli telefonate da parte dei cittadini che chiedono informazioni relativamente alle disposizioni sulle misure di contenimento del Covid 19 emanate dal Governo. Si tratta spesso anche di richieste di carattere sociale e, per non tralasciare nessuna istanza, è nata l'idea di chiedere il coinvolgimento della diocesi e dell'associazione per avere un valido e qualificato supporto. Ringrazio tutti per questo prezioso contributo”.

Il servizio farà da raccordo informativo, fornià indicazioni per dare un orientamento più corretto alla cittadinanza, rimanderà ai numeri già attivi sul territorio ma non avrà, in alcun modo, compiti diretti di tipo socio-sanitario.

“Il numero – si legge nel comunicato della prefettura – è rivolto a tutti, in particolare alle persone che non dispongono per età o possibilità economiche, di computer, cellulari e internet”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus