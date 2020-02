17.02.2020 h 16:42 commenti

Coronavirus, domani vertice con la protezione civile di Prato e di Firenze

Intanto l'assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi rivede al ribasso il numero di rientri annunciato sabato dal console. A più livelli il centrodestra chiede interventi adeguati per fronteggiare questa ondata

assessore regionale alla salute, Stefania Saccardi tale numero comprende bambini che sono in autoquarantena. Sarebbero 400 in tutta la Toscana di cui 370 nell'area di Firenze, Prato e Pistoia. "Quindi non sono interamente numeri di persone attese nei prossimi giorni ma comprendono chi già nei giorni scorsi è rientrato dalla Cina".

Una parziale correzione che non argina le polemiche e la richiesta di adeguati interventi di prevenzione. Il consigliere comunale della Lega di Prato, Marco Curcio, propone la nomina di un commissario straordinario alla guida di una cabina di regia composta anche da Asl, Comuni, Regione e Prefettura, con opportuni stanziamenti economici da parte del Governo "prima che sia troppo tardi. La quarantena volontaria alla quale si stanno sottoponendo i membri della comunità cinese di Prato e dintorni - che si è dimostrata più responsabile e pragmatica del Comune di Prato - sfugge però a controlli di sicurezza e non ha responsabili di riferimento. C'è il rischio che la buona volontà non sia sufficiente". D'accordo anche il deputato di Forza Italia Erica Mazzetti che oggi, 17 febbraio, ha presentato un question time "che sarà discusso in questa settimana, in modo urgente, per sapere come sarà gestito dal Ministero della Salute il ritorno di 2000 cittadini cinesi a Prato. Vogliamo sapere tutto e subito. Senza dubbio alcuno".

capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Paolo Marcheschi, ha presentato un'interrogazione alla Regione "perché si confronti immediatamente con il Ministero della Salute e con la task-force nazionale, per richiedere misure precauzionali tempestive per gestire tali imponenti ingressi in Toscana e tutelare la salute di tutti i cittadini, cinesi e non".

Denuncia il rischio che qualcuno "debba rispondere del reato di delitto colposo contro la salute pubblica per la mala gestione dell’emergenza sul Coronavirus" il deputato di Cambiamo! Giorgio Silli, secondo il quale "in città la confusione regna sovrana. L’allarme che per primo ho lanciato, con grande equilibrio e senza discriminare nessuno, è fondato: una sottovalutazione del problema potrebbe creare danni incalcolabili ed esporre la salute dei cittadini a un forte rischio. Per giunta ci troviamo di fronte ad una amministrazione comunale serva delle indicazioni degli organi di partito regionali. Da rappresentante delle istituzioni ho il dovere di chiedere di agire in fretta: chiedere maggiore chiarezza su quanto stia realmente accadendo". Ilha presentato un'interrogazione alla Regione "perché si confronti immediatamente con il Ministero della Salute e con la task-force nazionale, per richiedere misure precauzionali tempestive per gestire tali imponenti ingressi in Toscana e tutelare la salute di tutti i cittadini, cinesi e non".

Intanto per domani alle 17 a Firenze è convocata una riunione con l'Asl, i vertici della protezione civile di Prato e di Firenze e dei rispettivi amministratori comunali e provinciali. Secondo indiscrezioni in tale sede verrà messa a punto la macchina organizzativa per dare il via a una campagna d'informazione porta a porta. In sostanza si tratterebbe del tradizionale volantinaggio nella cassetta delle lettere. Metodo che nel 2020 appare un po' datato ma che in realtà mantiene la sua efficacia nel tempo.

Sempre domani, ma alle 11, l'assessore Saccardi presenterà il nuovo ambulatorio per la pronta diagnosi del Coronavirus sui cittadini in rientro dalle aree a rischio. Si trova al Centro Cromed Salus, in via Lucchese all' Osmannoro e servirà anche la zona di Prato.

E.B.