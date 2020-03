04.03.2020 h 14:33 commenti

Coronavirus, dimessa la 44enne ricoverata a Prato. Tampone negativo per la madre

La donna, considerata clinicamente guarita, da oggi starà in isolamento fiduciario nel proprio domicilio a Firenze, monitorata costantemente dai sanitari

E' stata dimessa la donna ricoverata in ospedale a Prato da lunedì 2 marzo e risultata positiva al coronavirus ( LEGGI ). Lo comunica la Regione Toscana informando che, insieme alla 44enne fiorentina, hanno lasciato l'ospedale anche altri due pazienti considerati come lei “clinicamente guariti” , entrambi erano ricoverati nel reparto di malattie infettive del Santa Maria Annunziata di Firenze.

Questi ultimi, uno studente norvegese e una ragazza 32 enne fiorentina, già da ieri sera 3 marzo erano in isolamento fiduciario nel proprio domicilio a Firenze, monitorati costantemente, come da protocollo, sia dagli assistenti sanitari dell’Asl Toscana Centro che dal proprio medico di famiglia per valutare le condizioni cliniche.

La donna di 44 anni, ricoverata fino a stamattina a Prato, sarà invece in sorveglianza attiva da oggi pomeriggio nella sua casa di Firenze. La madre, risultata negativa al test diagnostico con il tampone, è anche lei in isolamento da ieri, essendo unico contatto stretto della figlia. Qualora fosse necessario l’azienda sanitaria in collaborazione con la protezione civile provvederà alla loro sussistenza.

I tre pazienti, come da procedura, saranno sottoposti ad altri due test con tampone faringeo a distanza di 24 ore, in attesa di esito negativo. Fino a quel momento dovranno restare nel proprio domicilio, in sorveglianza attiva. L’Asl ha previsto anche un contatto diretto tra assistenti sanitari, medici di famiglia e referenti dei reparti di malattie infettive per intervenire tempestivamente qualora insorgesse sintomatologia nei pazienti a domicilio.