16.03.2020 h 13:54 commenti

Coronavirus, Demos appoggia l'ipotesi rinvio delle elezioni regionali

Il coordinamento regionale si è riunito ieri via Skipe e ha concordato sull'opportunità di spostare la consultazione toscana al prossimo autunno

Demos dice sì alla possibilità di rinvio delle elezioni regionali al prossimo autunno per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Il coordinamento regionale toscano di democrazia solidale, riunitosi ieri, 15 marzo, via Skype, accoglie con grande soddisfazione tale ipotesi. - si legge in un comunicato diffuso dal coordinatore regionale, Lorenzo Marchi, assessore a Prato - Ricorda infatti, che deve essere concesso un tempo congruo a tutte le liste che vogliono presentarsi per raccogliere le firme, oggettivamente oggi impossibile, perché altrimenti ci saranno ricorsi con rischio per la validità delle elezioni stesse".

Non è solo un problema di difficoltà oggettive: "Soprattutto - prosegue Demos- riteniamo che parlare di elezioni ora sia una mancanza di rispetto verso chi, medici, infermieri, operatori sanitari tutti e volontari, sta combattendo in prima fila a costo della loro stessa vita questa battaglia per tutti noi nonché anche verso la popolazione tutta che sta vivendo giorni di angoscia e di sofferenza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus