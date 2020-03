19.03.2020 h 19:11 commenti

Coronavirus, deceduto un pratese di 89 anni. Oggi i nuovi casi di positività sono stati undici

Il bilancio diffuso dalla Regione porta a 70 il totale dei tamponi positivi registrati a Prato. I dati non sempre corrispondono però con quelli forniti dall'Asl Toscana Centro: una situazione che crea confusione e non dà un quadro esatto della situazione

Undici nuovi casi di coronavirus, oggi 19 marzo, nella provincia di Prato con il bilancio che sale a 70. E purtroppo c'è da registrare la seconda vittima pratese, un uomo di 89 anni, anche lui come la centenaria morta lo scorsa 16 marzo, ospite della rsa di Comeana dove si è sviluppato un focolaio a causa del contagio di un infermiere in servizio nella struttura.

Un dato, quello fornito dalla Regione, ancora contenuto in una giornata altalenante che se da una parte segna 152 nuovi positivi in tutta la Toscana – 115 meno di ieri – dall'altra registra 16 morti in un giorno solo con il numero dei decessi che sale a 38. Tra questi, come detto, l'89enne che si aggiunge alla donna di cento anni morta qualche giorno fa nella Rsa di Comeana.Nel bollettino dell'Asl, invece, i casi accertati per oggi a Prato, sono 12: dieci a Prato, uno a Montemurlo e uno a Carmignano. Purtroppo il bollettino quotidiano dell'Asl Toscana centro non sempre coincide con quella della Regione, fornendo numeri diversi. Una situazione questa che crea molta confusione nei lettori ma alla quale, fino ad ora, i vertici di Regione ed Asl non sono riusciti a porre rimedio.